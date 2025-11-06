पलवल में 10 नवंबर को 16 घंटे रहेगा डायवर्जन, सनानत एकता यात्रा के चलते ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी

जागरण सवांददाता,पलवल। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के मद्देनजर जिले के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा ने बताया कि यह पदयात्रा 10 नवंबर को फरीदाबाद के सीकरी से शुरू होकर दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से पलवल जिले में प्रवेश करेगी।

यह क्रमशः गदपुरी टोल टैक्स, गांव पृथला में लूथरा जी की भूमि (भोजन स्थल), बघोला, आल्हापुर, अगवानपुर, हुडा सेक्टर-दो मोड़, अलावलपुर चौक, बस स्टैंड, किठवाड़ी चौक, रसूलपुर चौक और आगरा चौक से गुजरेगी। इसके बाद यह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु रात्रि विश्राम करेंगे।

डीएसपी वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस ने पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। यात्रा की निरंतर निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सा सहायता, फायर टेंडर और सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

पुलिस का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही आम नागरिकों का आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि पदयात्रा मार्ग पर अनावश्यक यात्रा से बचें, पुलिस के निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें। प्रस्तावित पदयात्रा के कारण 10 नवंबर को सुबह 6 से रात 10 बजे तक पलवल की तरफ आने वाले वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।