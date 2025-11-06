Language
    पलवल में 10 नवंबर को 16 घंटे रहेगा डायवर्जन, सनानत एकता यात्रा के चलते ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    पलवल पुलिस ने सनातन एकता पदयात्रा के मद्देनजर यातायात एडवाइजरी जारी की है। 10 नवंबर को फरीदाबाद से शुरू होकर पलवल में प्रवेश करने वाली इस यात्रा के दौरान कई मार्गों पर यातायात बंद रहेगा। यात्रियों को नूंह, गुरुग्राम होते हुए जाने की सलाह दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।

    जागरण सवांददाता,पलवल। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के मद्देनजर जिले के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा ने बताया कि यह पदयात्रा 10 नवंबर को फरीदाबाद के सीकरी से शुरू होकर दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से पलवल जिले में प्रवेश करेगी।

    यह क्रमशः गदपुरी टोल टैक्स, गांव पृथला में लूथरा जी की भूमि (भोजन स्थल), बघोला, आल्हापुर, अगवानपुर, हुडा सेक्टर-दो मोड़, अलावलपुर चौक, बस स्टैंड, किठवाड़ी चौक, रसूलपुर चौक और आगरा चौक से गुजरेगी। इसके बाद यह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु रात्रि विश्राम करेंगे।

    डीएसपी वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस ने पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। यात्रा की निरंतर निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सा सहायता, फायर टेंडर और सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

    पुलिस का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही आम नागरिकों का आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि पदयात्रा मार्ग पर अनावश्यक यात्रा से बचें, पुलिस के निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें। प्रस्तावित पदयात्रा के कारण 10 नवंबर को सुबह 6 से रात 10 बजे तक पलवल की तरफ आने वाले वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।

    इन वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयाेग

    वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे नूंह, गुरुग्राम से होते हुए पलवल, होडल, मथुरा, आगरा जाएं। जयपुर जाने वाले भारी और छोटे वाहन मुंबई एक्सप्रेस-वे का उपयोग करें।

    इसी प्रकार, होडल और मथुरा की तरफ से आकर दिल्ली और फरीदाबाद जाने वाले भारी व हल्के वाहन केजीपी (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे) और केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे) का प्रयोग करें।

    इसके अतिरिक्त, जो छोटे वाहन दिल्ली-फरीदाबाद की तरफ से सीकरी से पलवल शहर तक आना चाहते हैं, उनके लिए सुबह 7 बजे से तब तक आवागमन बंद रहेगा, जब तक यात्रा ठहराव के लिए लूथरा फार्म हाउस, बघोला नहीं पहुंच जाती।

