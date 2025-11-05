दर्दनाक: पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो बच्चों को रौंदा, दोनों की मौत से पूरे गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा के पलवल में बहीन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े दो बच्चों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खिल्लुका के रहने वाले वसीम ने शिकायत में बताया कि वह चार नवंबर की शाम को अपने 13 वर्षीय बेटे मुआविया और गांव के ही रहने वाले उसके 14 वर्षीय दोस्त मोहम्मद अनस के साथ कोट जा रहे थे। रास्ते में वह सड़क किनारे बाइक खड़ी करके टॉयलेट करने के लिए रुके थे। तभी कोट का रहने वाला जफरू अपने बिना नंबर के नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए सामने से लाया और सड़क से नीचे खड़े मुआविया और मोहम्मद अनस को सीधी टक्कर मार दी।