    दर्दनाक: पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो बच्चों को रौंदा, दोनों की मौत से पूरे गांव में पसरा मातम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:44 PM (IST)

    पलवल के बहीन थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े दो बच्चों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। खिल्लुका निवासी वसीम ने शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ कोट जा रहे थे, तभी जफरू नाम के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, चालक फरार है।

    जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा के पलवल में बहीन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े दो बच्चों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    खिल्लुका के रहने वाले वसीम ने शिकायत में बताया कि वह चार नवंबर की शाम को अपने 13 वर्षीय बेटे मुआविया और गांव के ही रहने वाले उसके 14 वर्षीय दोस्त मोहम्मद अनस के साथ कोट जा रहे थे। रास्ते में वह सड़क किनारे बाइक खड़ी करके टॉयलेट करने के लिए रुके थे। तभी कोट का रहने वाला जफरू अपने बिना नंबर के नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए सामने से लाया और सड़क से नीचे खड़े मुआविया और मोहम्मद अनस को सीधी टक्कर मार दी।

    बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहम्मद और अनस की मौके पर ही मौत हो गई। शिकायतकर्ता वसीम अपने बेटे मुआविया को ऑटो से सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल गेट के पास पहुंचते ही उसने भी दम तोड़ दिया।

    वसीम ने बताया कि दुर्घटना के बाद चालक जफरू अपने ट्रैक्टर को मौके से लेकर भाग गया। ट्रैक्टर पर कोई नंबर भी नहीं था और अब उसे कहीं छुपा दिया गया है।