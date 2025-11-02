पलवल में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, अज्ञात चालक फरार
पलवल में एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। टक्कर मारने के बाद अज्ञात चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता,पलवल। हथीन थाना अंतर्गत रीबड़ गांव के नजदीक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान मंडकोला के रहने वाले मोहित डागर के रूप में हुई है। वह शनिवार रात करीब आठ बजे अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर से अपने श्री कृष्णा धर्म कांटा की ओर जा रहा था। रीबड़ मोड़ के पास, पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहित सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोट आईं। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन का चालक अपनी गाड़ी लेकर तुरंत मौके से फरार हो गया। मोहित को उनके पिता नारायण सिंह द्वारा तुरंत सरकारी अस्पताल पलवल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के पिता ने पुलिस को मामले की सूचना दी और रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
