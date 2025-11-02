पलवल में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, अज्ञात चालक फरार

जागरण संवाददाता,पलवल। हथीन थाना अंतर्गत रीबड़ गांव के नजदीक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान मंडकोला के रहने वाले मोहित डागर के रूप में हुई है। वह शनिवार रात करीब आठ बजे अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर से अपने श्री कृष्णा धर्म कांटा की ओर जा रहा था। रीबड़ मोड़ के पास, पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी।