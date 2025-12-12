बुझ गया घर का चिराग: कंटेनर से कुचलकर किशोर की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में होडल थाना अंतर्गत पुन्हाना मोड़ के पास बाइक सवार किशोर को कंटेनर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक कंटेनर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हादसा बृहस्पतिवार को हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर पीछे बैठा पिनगवां का रहने वाला 16 साल वर्षीय किशोर धर्मेश कंटेनर के आगे के पहिए के नीचे आ गया। कंटेनर से कुचलने से उसकी मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक चला रहा पिनगवां का ही रहने वाला गौरव दूर जा गिरा, लेकिन वह बाल-बाल बच गया।
सूचना मिलते ही थाना होडल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कंटेनर के नीचे फंसे धर्मेश के शव को बड़ी मशक्कत से निकाला गया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है।
