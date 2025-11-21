Palwal Accident: दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की मौके पर ही मौत
पलवल में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। एक कैंटर के अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में घुसने से यह दुर्घटना हुई। कैंटर चालक ने एक कार को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण वह एक ट्रक और दो कारों से टकरा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात एक कैंटर के अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में घुसने से हुए भीषण हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में गाजियाबाद निवासी महिला रजनी और राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले कैंटर चालक सोनू सिंह शामिल हैं।
कार बचाने के चक्कर में हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार मथुरा की ओर जा रहा कैंटर चालक सोनू सिंह ने एक कार को बचाने के प्रयास में वाहन से नियंत्रण खो दिया। कैंटर रेलिंग तोड़कर दिल्ली की ओर जाने वाली लेन में जा घुसा और वहां आ रहे एक ट्रक व दो कारों से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक और कार सवार महिला रजनी की मौके पर ही मौत हो गई।
दूसरी कार में सवार होडल निवासी अनुज को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।