Palwal Accident: दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात एक कैंटर के अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में घुसने से हुए भीषण हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में गाजियाबाद निवासी महिला रजनी और राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले कैंटर चालक सोनू सिंह शामिल हैं।

कार बचाने के चक्कर में हुआ हादसा पुलिस के अनुसार मथुरा की ओर जा रहा कैंटर चालक सोनू सिंह ने एक कार को बचाने के प्रयास में वाहन से नियंत्रण खो दिया। कैंटर रेलिंग तोड़कर दिल्ली की ओर जाने वाली लेन में जा घुसा और वहां आ रहे एक ट्रक व दो कारों से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक और कार सवार महिला रजनी की मौके पर ही मौत हो गई।