पलवल में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दोस्तों की दर्दनाक मौत, वाहन छोड़कर भागा चालक

जागरण संवाददाता पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर देवीलाल पार्क के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रेलर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले में शौलाका गांव के रहने वाले इरशाद के शिकायत दी है कि वह और उसका साथी ईसा बृहस्पतिवार रात कैंप मार्केट से काम निपटाकर घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उनके ही गांव के दो युवक, मजलिस और मुस्ताक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फ्लाईओवर से होडल की तरफ उतर रहे थे।

तभी फरीदाबाद की ओर से आ रहे एक भारी भरकम सामान से लदे ट्रेलर के चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार से चलाते हुए बाइक को पीछे से सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों युवक ट्रेलर के नीचे आ गए।

वाहन छोड़कर भागा चालक हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रेलर से नीचे उतरा, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेलर के टायरों के बीच फंसे मुस्ताक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरे घायल मजलिस को तुरंत अस्पताल भेजा गया, परंतु उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया।