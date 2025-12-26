Language
    पलवल में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दोस्तों की दर्दनाक मौत, वाहन छोड़कर भागा चालक

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:51 AM (IST)

    पलवल में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन को छो ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर देवीलाल पार्क के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रेलर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मामले में शौलाका गांव के रहने वाले इरशाद के शिकायत दी है कि वह और उसका साथी ईसा बृहस्पतिवार रात कैंप मार्केट से काम निपटाकर घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उनके ही गांव के दो युवक, मजलिस और मुस्ताक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फ्लाईओवर से होडल की तरफ उतर रहे थे।

    तभी फरीदाबाद की ओर से आ रहे एक भारी भरकम सामान से लदे ट्रेलर के चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार से चलाते हुए बाइक को पीछे से सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों युवक ट्रेलर के नीचे आ गए।

    वाहन छोड़कर भागा चालक

    हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रेलर से नीचे उतरा, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेलर के टायरों के बीच फंसे मुस्ताक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरे घायल मजलिस को तुरंत अस्पताल भेजा गया, परंतु उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंचीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पलवल के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दुर्घटना के कारण हाईवे पर लगे जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रेलर को सड़क किनारे करवाया।