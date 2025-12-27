पलवल में उधार के पैसे मांगने पर दुकानदार से मारपीट और लूटपाट, दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार से कर्ज के पैसे मांगने पर मारपीट और लूटपाट की घटना हुई। टायर और पंचर रिपेयर की दुकान चलाने वाले राहुल ने अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। हसनपुर थाना इलाके में एक दुकानदार से कर्ज के पैसे मांगने पर मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो महिलाओं समेत दस लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हसनपुर थाना इंचार्ज दिनेश कुमार के मुताबिक, अच्छेजा गांव के रहने वाले राहुल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह गांव में टायर और पंचर रिपेयर की दुकान चलाता है। उसी गांव का रहने वाला अर्जुन अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली का कुछ काम करवाने के लिए अपने ड्राइवर को राहुल की दुकान पर लाया।
ड्राइवर ने राहुल से ट्रॉली के टायरों के बोल्ट कसने के लिए कहा। राहुल ने ड्राइवर से कहा कि अर्जुन पर उसके दस हजार रुपये उधार हैं और पैसे मिलने के बाद ही वह काम करेगा। इसके बाद ड्राइवर ने अर्जुन को फोन किया, जो दुकान पर आ गया।
कुछ देर बाद अर्जुन, विजय, बॉबी, शोभा, सुनीता, ज्योति और पांच-छह अन्य लोग लाठी, लोहे की रॉड और दूसरे हथियार लेकर दुकान पर आ गए। आरोप है कि आते ही उन्होंने राहुल को गालियां देना और मारपीट करना शुरू कर दिया।
आस-पास से गुजर रहे लोगों ने बीच-बचाव कर राहुल को बचाया। इसके बाद आरोपी उसकी दुकान से काफी सारा टायर और पंचर रिपेयर का सामान और कैश काउंटर से दस हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। राहुल ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि इन्हीं आरोपियों ने एक महीने पहले उसके घर पर भी हमला किया था, उस समय उसके पड़ोसियों ने उसे बचाया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।