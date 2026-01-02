Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पलवल में सड़क हादसों का कहर, एक की मौत और पांच लोग घायल

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:52 PM (IST)

    पलवल जिले में हुए कई सड़क हादसों में एक युवक की जान चली गई और एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। कोंडल गांव के गुलशन की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई ...और पढ़ें

    Hero Image

    पलवल जिले में हुए कई सड़क हादसों में एक युवक की जान चली गई और एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने संबंधित थानों में मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और फरार ड्राइवरों की तलाश जारी है। कोंडल गांव के महेश कुमार ने बहीन थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि उनका 22 वर्षीय पोता गुलशन उर्फ गौरी अपने दोस्तों अमित, लोकेश और योगेंद्र प्रसाद के साथ आई-10 कार में कोंडल से हथीन जा रहा था। इसी दौरान लापरवाही से चला रहे एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कार में सवार सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गुलशन को पलवल जिला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत के कारण उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान गुलशन की मौत हो गई।

    एक अन्य घटना में, फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी के सुधीर कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह अपने परिवार के साथ थार गाड़ी में कोकिला वन, कोसीकलां में शनि देव के दर्शन करने जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी पलवल फ्लाईओवर पर पहुंची, तो एक ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछा करने पर ट्रक रुक गया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

    इस हादसे में थार गाड़ी में सवार अवधेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए फरीदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर एक और हादसे में, धौलागढ़ गांव के पास रहने वाली पूनम ने शिकायत दर्ज कराई कि वह एक दुकान से लौट रही थी। जब वह (पूनम) पैदल हाईवे पार कर रही थी, तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। नतीजतन, उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया।

    संबंधित थानों की पुलिस ने मृतक के दादा और घायलों के बयानों के आधार पर हादसों के लिए जिम्मेदार अज्ञात ड्राइवरों के खिलाफ मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि उनकी टीम गाड़ियों और उनके ड्राइवरों की तलाश कर रही है, और उन्हें जल्द ही पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।