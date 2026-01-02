पलवल में सड़क हादसों का कहर, एक की मौत और पांच लोग घायल

जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने संबंधित थानों में मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और फरार ड्राइवरों की तलाश जारी है। कोंडल गांव के महेश कुमार ने बहीन थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने बताया कि उनका 22 वर्षीय पोता गुलशन उर्फ गौरी अपने दोस्तों अमित, लोकेश और योगेंद्र प्रसाद के साथ आई-10 कार में कोंडल से हथीन जा रहा था। इसी दौरान लापरवाही से चला रहे एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कार में सवार सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गुलशन को पलवल जिला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत के कारण उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान गुलशन की मौत हो गई।

एक अन्य घटना में, फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी के सुधीर कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह अपने परिवार के साथ थार गाड़ी में कोकिला वन, कोसीकलां में शनि देव के दर्शन करने जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी पलवल फ्लाईओवर पर पहुंची, तो एक ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछा करने पर ट्रक रुक गया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

इस हादसे में थार गाड़ी में सवार अवधेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए फरीदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर एक और हादसे में, धौलागढ़ गांव के पास रहने वाली पूनम ने शिकायत दर्ज कराई कि वह एक दुकान से लौट रही थी। जब वह (पूनम) पैदल हाईवे पार कर रही थी, तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। नतीजतन, उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया।