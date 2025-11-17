Language
    Delhi Blast: वाहन बेचने वाले दुकानदारों का रिकॉर्ड खंगाला, हरियाणा के इस जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद पलवल पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुराने वाहन विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे।

    जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली बम धमाके को देखते हुए जिला पलवल पुलिस पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर है। जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सघन जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पलवल पुलिस हाई अलर्ट पर है और सभी संवेदनशील स्थलों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। रविवार को पुराने वाहन बेचने वाले दुकानदारों का रिकॉर्ड भी खंगाला गया।

    एसपी वरुण सिंगला ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा सुदृढ़ करने और समय-समय पर जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में थाना कैंप, शहर, उटावड़ और बहीन की पुलिस टीमों ने स्नीफर डाग यूनिट और स्पेशल कमांडो की मदद से विभिन्न मस्जिदों, रेलवे स्टेशन, होटलों, वाहनों, संदिग्ध वस्तुओं और जगहों की जांच की।

    पुलिस ने स्नीफर डाग यूनिट, स्पेशल कमांडो, राइडर पीसीआर और ईआरवी वाहनों को अलर्ट मोड पर रखा है, जो लगातार संदिग्ध स्थानों पर सर्च अभियान चला रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

    पलवल पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें, किसी अनजान वस्तु या व्यक्ति के प्रति सावधानी बरतें और अफवाह फैलाने से बचें। किसी भी स्थान पर संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने में सूचना दें। जिला पलवल पुलिस की टीमें मुस्तैदी से कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं ताकि जिले में शांति, कानून और व्यवस्था बनी रहे।