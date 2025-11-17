Delhi Blast: वाहन बेचने वाले दुकानदारों का रिकॉर्ड खंगाला, हरियाणा के इस जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली बम धमाके को देखते हुए जिला पलवल पुलिस पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर है। जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सघन जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पलवल पुलिस हाई अलर्ट पर है और सभी संवेदनशील स्थलों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। रविवार को पुराने वाहन बेचने वाले दुकानदारों का रिकॉर्ड भी खंगाला गया।



एसपी वरुण सिंगला ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा सुदृढ़ करने और समय-समय पर जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में थाना कैंप, शहर, उटावड़ और बहीन की पुलिस टीमों ने स्नीफर डाग यूनिट और स्पेशल कमांडो की मदद से विभिन्न मस्जिदों, रेलवे स्टेशन, होटलों, वाहनों, संदिग्ध वस्तुओं और जगहों की जांच की।



पुलिस ने स्नीफर डाग यूनिट, स्पेशल कमांडो, राइडर पीसीआर और ईआरवी वाहनों को अलर्ट मोड पर रखा है, जो लगातार संदिग्ध स्थानों पर सर्च अभियान चला रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।