दिल्ली ब्लास्ट के बाद पलवल पुलिस हाई अलर्ट पर; संदिग्धों की तलाश में बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सघन चेकिंग शुरू

जागरण संवाददता, पलवल। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना को देखते हुए जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शनिवार को शहर थाना पुलिस ने मस्जिद, सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं बाजार में सर्च अभियान चलाया। स्नीफर डाॅग की मदद से संदिग्ध वस्तुओं व जगह की तलाशी ली गई। पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर वाहनों की भी जांच की जा रही है।

वाहन की तलाशी ली जा रही जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगल के अनुसार, जिला पुलिस अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था एवं शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित अलग-अलग जगह नाके स्थापित किए गए हैं। पुलिस के द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। चौक-चौराहों और मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर हर आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की तलाशी ली जा रही है।

अज्ञात लोगों की जानकारी जुटा रहे सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त की जाए। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। होटल, ढाबे, धर्मशालाएं और बाजारों में रहने वाले अज्ञात लोगों की जानकारी एकत्र की जाए।

पुलिसव ने जनता से की अपील पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल या ढाबे पर दिखे तो तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। कोई लावारिस वस्तु (बैग, पार्सल आदि) दिखे तो उसे हाथ न लगाएं, क्योंकि उसमें विस्फोटक हो सकता है। आपात स्थिति में तुरंत डायल 112 करें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

रेलवे स्टेशनों पर भी की जा रही जांच दिल्ली बम धमाके के बाद जिला पुलिस के साथ जीआरपी पुलिस भी जिले के रेलवे स्टेशनों पर एतिहात बरत रही है। जीआरपी द्वारा लोगों के सामानों की गहन जांच की जा रही है। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। मंगलवार को दिनभर जीआरपी अधिकारी धनीराम, ओमप्रकाश तेवतिया, देवरतन डागर ने पलवल रेलवे स्टेशन और चंद्रपाल ने होडल स्टेशन पर जांच-पड़ताल की।