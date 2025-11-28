नशे में ड्राइव करने वालों पर शिकंजा, पलवल में ट्रैफिक पुलिस ने काटे 2257 वाहनों के चालान

Language
    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    पलवल पुलिस ने 2025 में नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2257 चालान काटे। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने इसे सड़क सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता बताया। जागरूकता अभियानों के बावजूद, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अल्को-सेंसर और ई-चालान मशीनों से लैस टीमें तैनात हैं, और पकड़े गए चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए वर्ष 2025 में अब तक कुल 2257 ड्रंकन ड्राइव चालान किए हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने इसे सड़क सुरक्षा के प्रति पुलिस की जीरो टालरेंस के इरादे का प्रमाण बताया है।

    एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि ड्रंकन ड्राइविंग सिर्फ आपकी जान नहीं, सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति की जान जोखिम में डालती है। सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग ही असली सुरक्षा कवच है।

    उन्होंने बताया कि बार-बार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कुछ लोग नशे में वाहन चलाने से बाज नहीं आते, इसलिए अब सख्ती से चालान और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    पुलिस की विशेष टीमें अल्को-सेंसर और ई-चालान मशीनों से लैस होकर दिन-रात हाईवे और शहर की सड़कों पर तैनात हैं। नशे में पकड़े गए चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा जा रहा है और मामला माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है।

     