सेना के जवान की हादसे में गई जान, बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम; इलाके में पसरा मातम

जागरण संवदादाता, पलवल। पलवल में हसनपुर थाना अंतर्गत सुरजन का नंगला गांव के समीप सोमवार रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से भारतीय सेना के जवान की मौत हो गई। मृतक सुनील कुछ दिन पहले छुट्टी पर कुशक गांव स्थित अपने घर आया था। हसनपुर थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में कुशक के रहने वाले सतीश बैसला ने शिकायत में बताया कि उनका चेचरा भाई सुनील बैसला भारतीय सेना में नौकरी करता था। वह कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आया था। सोमवार शाम को सुनील बुलेट बाइक लेकर घर से निकल था।