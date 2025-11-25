सेना के जवान की हादसे में गई जान, बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम; इलाके में पसरा मातम
पलवल में एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के जवान सुनील बैसला की दुखद मौत हो गई। वह छुट्टी पर अपने गांव आया था। एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवदादाता, पलवल। पलवल में हसनपुर थाना अंतर्गत सुरजन का नंगला गांव के समीप सोमवार रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से भारतीय सेना के जवान की मौत हो गई। मृतक सुनील कुछ दिन पहले छुट्टी पर कुशक गांव स्थित अपने घर आया था। हसनपुर थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में कुशक के रहने वाले सतीश बैसला ने शिकायत में बताया कि उनका चेचरा भाई सुनील बैसला भारतीय सेना में नौकरी करता था। वह कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आया था। सोमवार शाम को सुनील बुलेट बाइक लेकर घर से निकल था।
वहीं, रात करीब 10 बजे परिजनों को सूचना मिली कि सुनील सुरजन का नंगला के समीप सड़क हादसे में घायल हो गया है और उसे गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटनास्थल देखा तो पाया कि कोई तेज रफ्तार वाहन लापरवाही से सुनील को टक्कर मारकर भाग निकला।
इसके बाद वह जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी और मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
हसनपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार, मामले में परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में आरोपी चालक की तलाश कर रही है।
