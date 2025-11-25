हापुड़ में अनियंत्रित कार की टक्कर से डिवाइडर पर चढ़ी दूसरी कार, बाल-बाल बचे पिता-पुत्र

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित राजा जी ढाबे के पास अनियंत्रित बलेनो कार के चालक ने रिट्ज कार में टक्कर मार दी। इस कारण रिट्ज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान कार सवार पिता-पुत्र की जान बाल-बाल बची। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में हापुड़ के मोहल्ला शक्ति नगर के जयप्रकाश सिंह ने बताया कि सोमवार शाम वह अपने पुत्र के साथ रिट्ज कार में सवार होकर अमरोहा जा रहे थे। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित राजा जी ढाबे के पास पहुंचने पर पीछे से आई बलेनो कार के चालक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इस कारण उनकी कार असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलटने से बाल-बाल बच गई। दुर्घटना में कार का सस्पेंशन, बायां हिस्सा और फ्रंट डोर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार पीड़ित व उनके बेटे को मामूली चोट लगी।