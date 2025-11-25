हापुड़ में अनियंत्रित कार की टक्कर से डिवाइडर पर चढ़ी दूसरी कार, बाल-बाल बचे पिता-पुत्र
हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में एनएच-09 पर एक अनियंत्रित बलेनो कार ने रिट्ज कार को टक्कर मार दी, जिससे रिट्ज कार डिवाइडर पर चढ़ गई। कार में सवार पिता-पुत्र इस हादसे में बाल-बाल बचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बलेनो कार के चालक की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित राजा जी ढाबे के पास अनियंत्रित बलेनो कार के चालक ने रिट्ज कार में टक्कर मार दी। इस कारण रिट्ज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान कार सवार पिता-पुत्र की जान बाल-बाल बची। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में हापुड़ के मोहल्ला शक्ति नगर के जयप्रकाश सिंह ने बताया कि सोमवार शाम वह अपने पुत्र के साथ रिट्ज कार में सवार होकर अमरोहा जा रहे थे। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित राजा जी ढाबे के पास पहुंचने पर पीछे से आई बलेनो कार के चालक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इस कारण उनकी कार असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलटने से बाल-बाल बच गई। दुर्घटना में कार का सस्पेंशन, बायां हिस्सा और फ्रंट डोर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार पीड़ित व उनके बेटे को मामूली चोट लगी।
मामले में उन्होंने डायल-112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और बलेनो के मालिक से फोन पर संपर्क किया। मालिक ने बताया कि वह हरियाणा के झज्जर जिले के अम्बोली गांव का रहने वाला है। दुर्घटना के समय उसका बेटा दोस्तों के साथ जा रहा था। पुलिस के वापस आने को कहने पर मालिक ने मना कर दिया। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार चालक की तलाश की जा रही है।
