    13 साल की नाबालिग से महीनों तक सामूहिक दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला राज

    By Ankur Agnihotri Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    पलवल के बहीन थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग से महीनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को इसका पत ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल के बहीन थाना अंतर्गत एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ महीनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जब बच्ची गर्भवती हुई और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो स्वजन को मामले का पता चला। स्वजन ने मामले की शिकायत बहीन थाना पुलिस में दी है।

    पीड़िता के चाचा ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीडिता उसके बड़े भाई की बेटी है। बड़े भाई की मौत हो चुकी है और उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। 13 वर्षीय नाबालिग घर पर ही रहती थी।

    गंभीर मानसिक-शारीरिक तनाव में है पीड़िता

    शिकायत के अनुसार आरोपित सहरून, रोमान, अंसार और निस्सी ने बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। निस्सी ने कई बार उसे अपने घर में कैद कर रखा और अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाया।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी हाल ही में हुई। जब उन्होंने बच्ची से बात की तो पता चला कि उसके साथ लगातार यह अत्याचार हो रहा था। बच्ची की हालत अब बहुत खराब है और वह गंभीर मानसिक व शारीरिक तनाव में है।

    शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपित अब उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वह दबाव में हैं और छिप-छिपाकर थाने पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।