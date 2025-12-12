पलवल में चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज, मामले की सच्चाई जान SP ने लिया एक्शन; युवक की पिटाई से जुड़ा है मामला

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में रेलवे स्टेशन पर युवक से मारपीट और इलेक्ट्रिक शॉक देने के आरोप में पलवल जीआरपी चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, पलवल स्टेशन के पास स्थित कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले 19 वर्षीय जोगिंदर बीते रविवार की रात करीब नौ बजे स्टेशन पर सैर करने गया था। लौटते समय सिविल ड्रेस में जीआरपी चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश समेत तीन चार लोगों ने उसे पकड़ लिया। उस पर चोरी करने का इल्जाम लगाकर अपने रेस्ट रूम पर लेकर गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। जिससे वह अचेत होकर गिर गया और बेहोश हो गया। इस घटना के बाद आरोपी चौकी इंचार्ज ने अपने साथियों के साथ उसे बाहर छोड़ दिया। होश आने पर पीड़ित ने अपने परिजनों को मामले की सूचना दी।