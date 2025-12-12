पलवल में चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज, मामले की सच्चाई जान SP ने लिया एक्शन; युवक की पिटाई से जुड़ा है मामला
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में रेलवे स्टेशन पर युवक से मारपीट और इलेक्ट्रिक शॉक देने के आरोप में पलवल जीआरपी चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, पलवल स्टेशन के पास स्थित कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले 19 वर्षीय जोगिंदर बीते रविवार की रात करीब नौ बजे स्टेशन पर सैर करने गया था। लौटते समय सिविल ड्रेस में जीआरपी चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश समेत तीन चार लोगों ने उसे पकड़ लिया। उस पर चोरी करने का इल्जाम लगाकर अपने रेस्ट रूम पर लेकर गए।
आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। जिससे वह अचेत होकर गिर गया और बेहोश हो गया। इस घटना के बाद आरोपी चौकी इंचार्ज ने अपने साथियों के साथ उसे बाहर छोड़ दिया। होश आने पर पीड़ित ने अपने परिजनों को मामले की सूचना दी।
इसके बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, पीड़ित के परिजनों ने जीआरपी प्रभारी पर बेवजह उनके बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। मंगलवार को एसपी जीआरपी राजेश चेची ने आरोपी चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज को अंबाला से अटैच किया है।
वहीं, पीड़ित पक्ष की तरफ से कैंप थाना में जीआरपी चौकी प्रभारी के विरुद्ध शिकायत देने की बात कही जा रही है। हालांकि, कैंप थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण का कहना है कि अभी उन्हें कोई शिकायत किसी की तरफ से नहीं मिली है। यह पलवल रेलवे स्टेशन का मामला है, इसलिए जीआरपी थाना में ही शिकायत होगी।
