पलवल में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल; 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में उटावड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रनियाला खुर्द गांव में पुरानी रंजिश ने डेढ़ दर्जन हमलावरों ने लाठी, सरिया और फरसा जैसे खतरनाक हथियारों से लैस होकर घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रनियाला खुर्द गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता आस मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि आरोपी झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं और उनके परिवार से जाति रंजिश रखते हैं। पहले भी आरोपियों ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है।

इसी रंजिश में आठ दिसंबर को रात करीब साढ़े दस बजे, आरोपी नुम्मी ने शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर झगड़ा शुरू हो गया। शिकायतकर्ता के बेटे मौहम्मदसाजिद ने पुलिस सहायता नंबर 112 पर कॉल किया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद आरोपी अगले दिन लाठी, सरिया, फरसा लेकर अचानक शिकायतकर्ता के घर की चारदीवारी के अंदर घुस गए। शिकायतकर्ता, जो खेत से घर आ रहा था, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की।

वहीं, शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए आए गफोंदी और शेर मौहम्मद को भी आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावरों ने जाते समय शिकायतकर्ता के घर में सामूहिक तौर से तोड़फोड़ की और कीमती सामान नष्ट कर दिया, साथ ही इलाज के लिए बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी।