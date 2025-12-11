पलवल: प्रेम प्रसंग को लेकर दिल्ली के शेफ की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, पलवल। जिले की मुंडकटी थाना पुलिस ने बीते शनिवार को तुमसरा गांव में दिल्ली के ओखला के रहने वाले शेफ सुमित की हत्या के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित रणजीत ने बहन के साथ सुमित के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। तीनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा फोटो गया है।
शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तुमसरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला था, जिसका चेहरा ईंट-पत्थर से बुरी तरह कुचला था। शव की शिनाख्त दिल्ली के ओखला के मावी मोहल्ला के रहने वाले सुमित कुमार के रूप में हुई थी। सुमित दिल्ली में एक कंपनी में शेफ था और दो दिन से लापता था।
चाचा ने पड़ोसी के खिलाफ दी थी शिकायत
मामले में मृतक के चाचा प्रमोद राय ने पुलिस को शिकायत दी थी कि हत्या उनके पड़ोसी रणजीत और उसके साथियों ने की है। सुमित रणजीत की बहन से प्रेम करता था। इस कारण रणजीत उससे नाराज था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित रणजीत को पहले ही हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में दो अन्य के नाम भी सामने आए थे।
पुलिस जांच अधिकारी इमरोज हैदर के अनुसार पूछताछ में रणजीत ने बताया था कि उसने अपने दोस्तों सोनू और राजीव के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। घटना वाले दिन रणजीत ने सुमित को घर बुलाया और शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसके बाद तीनों उसे राजीव की गाड़ी में बैठाकर आगरा की ओर ले गए थे।
