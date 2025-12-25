Language
    पलवल के एलिवेटेड फ्लाईओवर को मिलेगा नया नाम, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनेगा ‘अटल सेतु’

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    अब अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा पलवल का एलिवेटेड फ्लाईओवर। जागरण

    जागरण संवाददाता,पलवल। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर पलवल नगर को एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण पहचान मिलने जा रही है। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 पर महर्षि दयानंद चौक से किसान चौक (अलावलपुर चौक) तक स्थित एलिवेटेड फ्लाईओवर अब “अटल सेतु” के नाम से जाना जाएगा।

    नगर परिषद के चेयरमैन डॉ. यशपाल ने बताया कि यह निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री श नायब सिंह सैनी के साथ हुई विशेष बैठक में विस्तृत और सकारात्मक विचार-विमर्श के बाद लिया गया। यह निर्णय पलवल की जनता की भावनाओं के अनुरूप है और एक ऐसे राष्ट्रनेता को स्थायी सम्मान देने की दिशा में ठोस कदम है, जिनका योगदान देश के बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय एकता से गहराई से जुड़ा रहा है।

    विकासात्मक सोच के प्रति सम्मान

    डॉ. यशपाल ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आधुनिक भारत के उन दूरदर्शी नेताओं में अग्रणी रहे, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसी ऐतिहासिक पहलें साकार हुईं। इन योजनाओं ने देश की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया, व्यापार और उद्योग को गति दी तथा आर्थिक विकास को मजबूत आधार प्रदान किया।

    NH-19 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का “अटल सेतु” नामकरण उनके दूरदर्शी नेतृत्व और विकासात्मक सोच के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

    उल्लेखनीय है कि यह एलिवेटेड फ्लाईओवर 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा किया गया। लगभग 3.25 किलोमीटर लंबा और चार लेन वाला यह फ्लाईओवर अलावलपुर चौक से आगरा चौक तक विस्तारित है।

    लगभग ₹215.24 करोड़ की लागत से निर्मित इस परियोजना ने पलवल नगर में यातायात दबाव को कम करने और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

    पलवल की यातायात व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना अटल सेतु

    “अटल सेतु” आज पलवल की यातायात व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है, जो प्रतिदिन हजारों नागरिकों और यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और समयबद्ध आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। यह संरचना अब केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं रहेगी, बल्कि सुशासन, विकास, संपर्क और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का स्थायी प्रतीक बनेगी।

    स्पष्ट किया कि नगर परिषद पलवल द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर संबंधित सक्षम प्राधिकरणों को आवश्यक औपचारिकताओं हेतु शीघ्र प्रेषित किया जाएगा और पलवल नगर को एक नई, गरिमामयी और ऐतिहासिक पहचान प्रदान करेगा।