साइबर ठगों का नया तरीका, फर्जी एप्पल कर्मचारी बनकर फरीदाबाद के प्रदीप से ठगे हजारों रुपये
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर किरंज गांव के पास बने टोल प्लाजा पर ठगों ने एक नया तरीका अपनाया है। फर्जी एप्पल कर्मचारी बनकर राहगीरों को नकली आईफोन, ईयरपाड्स और एप्पल की घड़ी बेचकर लाखों की ठगी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें फरीदाबाद के सेक्टर-84 के रहने वाले प्रदीप कुमार से 76 हजार रुपये की ठगी कर ली गई।
हथीन थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित प्रदीप कुमार ने हथीन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एसकार्टस कंपनी में नौकरी करते हैं। 30 नवंबर को सुबह साढ़े दस बजे वह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से पलवल की तरफ जा रहे थे। टोल प्लाजा पार करते ही एक युवक समीर उनके पास आया और खुद को एप्पल कंपनी का कर्मचारी बताया।
समीर ने कहा कि कंपनी ने उसे रियायती दर पर एप्पल के नए सामान बेचने का टास्क दिया है। उसके साथ एक और व्यक्ति भी था। दोनों ने मिलकर प्रदीप को लुभावने आफर दिए और एक आईफोन, दो एप्पल की घड़ी और ईयरपाड्स दिखाए।
प्रदीप ने विश्वास कर लिया और कुल 76 हजार रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर दिया। घर लौटकर जब प्रदीप ने सामान इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वह चालू नहीं हुए। उन्होंने तुरंत फरीदाबाद के सेक्टर-15 स्थित एप्पल के अधिकृत स्टोर पर जाकर जांच कराई। स्टोर प्रबंधक ने स्पष्ट बताया कि ये सभी सामान नकली हैं, एप्पल कंपनी ने कभी ऐसे सामान बनाए ही नहीं।
