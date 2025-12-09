छापामारी में दो हिंसक अपराधी गिरफ्तार, पलवल पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में पुलिस ने नशा तस्करी, अवैध शराब, जुआ और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन के तहत बड़े पैमाने पर छापामारी की। एक ही दिन में 39 स्थानों पर तलाशी की गई, जिसमें दो खूंखार अपराधी, तीन जुआरी और एक हथियार तस्कर सहित कुल आधा दर्जन से अधिक आरोपी दबोचे गए। सोमवार को अभियान में पुलिस ने दो हिंसक अपराधी गिरफ्तार किए।

सदर थाना अंतर्गत जानलेवा हमला मामले में पिंगोड़ के रहने वाले मोहनलाल और शहर थाना अंतर्गत हथियार के बल पर हमला करने के मामले में बठेन (उप्र) के रहने वाले वीरेंद्र उर्फ वीरू को गिरट्टर किया गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच ने गोपीखेड़ा के रहने वाले समीर को देशी कट्टा सहित पकड़ा है। तीन सट्टेबाजों से 4300 रुपये नकद बरामद हुए हैं। 50 के करीब शराब की बोतल बरामद हुईं।