रिश्ता पक्का करते ही ली जवेलरी और नकद, अब लड़के वालों का शादी करने और सामान लौटाने से इनकार

जागरण संवाददाता,पलवल। हसनपुर थाना क्षेत्र में युवकों की शादी तय कर लाखों का सामान ले लिया गया और फिर रिश्ता तोड़कर लड़की पक्ष से लिया गया सामान देने से मना कर दिया गया। हसनपुर थान पुलिस ने मामले में लड़की पक्ष की शिकायत पर दो युवकों और उनके पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

मामले में खांबी गांव के रहने वाले कमल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने बिचौलिये के कहने पर अपनी दो बेटियों सलौनी और राधिका का रिश्ता सिहौल गांव के दो युवकों अजय और निहाल से तय किया था।

रिश्ते की सभी रस्में पूरी करने और लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद लड़कों के पिता ने अचानक शादी करने से इनकार कर दिया और दिया गया नकद व सोने-चांदी के आभूषण भी वापस नहीं किए। पीड़ित कमल ने बताया कि अप्रैल 2025 में दोनों परिवारों ने बेटियों व लड़कों की मुलाकात के बाद रिश्ता पक्का कर दिया। इसके बाद उसने तीन बार लड़का पक्ष को विदाई, मिठाई और कपड़ों आदि पर 30,500 रुपये खर्च किए।

बीते अगस्त माह में सिहौल गांव में सिक्का रस्म आयोजित की गई, जिसमें कमल ने लड़कों अजय और निहाल को सोने के आभूषण और 3100-3100 रुपये नकद दिए। सिक्का रस्म पर ही करीब एक लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के आभूषण खर्च हुए।कुल मिलाकर लगभग 1 लाख 30 हजार 500 रुपये और भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात दिए गए। कमल के अनुसार बाद में पता चला कि अजय का व्यवहार ठीक नहीं है।

जब मध्यस्थ भारत ने लड़के पक्ष से बात की तो लड़कों के पिता राज किशन ने कहा कि अजय उनकी बात नहीं मान रहा है और रिश्ता रखना संभव नहीं। जब उनसे सामान लौटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने गांव की सरपंच के पति वीरेंद्र गहलौत से मदद ली।