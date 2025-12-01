पलवल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में हसनपुर थाना अंतर्गत लीखी गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर उसकी पुत्री की दहेज के लिए फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या का आरोप लगाया है।

हसनपुर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में अलीगढ़ के रामपुर के रहने वाले मलखान सिंह ने बताया कि उनकी बेटी संध्या की शादी मात्र छह महीने पहले 24 मई 2025 को लीखी के रहने वाले गौरव कुमार के साथ हुई थी।

शादी के कुछ दिनों बाद से ही संध्या का पति गौरव कुमार, भाभी कमलेश, ससुर रमेश चंद, सास, देवर मनीष दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पिता के अनुसार, ससुराल वाले कार की अतिरिक्त मांग कर रहे थे और मना करने पर संध्या के साथ मारपीट करते थे, गाली-गलौज करते थे और मानसिक उत्पीड़न करते थे।

मलखान सिंह ने बताया कि 30 नवंबर 2025 की रात करीब नौ बजे संध्या ने फोन पर रोते हुए कहा था कि ससुरालजन उसे जान से मार देंगे। इसके ढाई घंटे बाद ही रात करीब साढे 11 बजे ससुराल वालों का फोन आया कि संध्या ने फांसी लगा ली है।