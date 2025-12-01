Language
    पलवल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    पलवल के लीखी गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका ने मरने से पहले अपने पिता को फोन कर ससुराल वालों द्वारा जान से मारने की बात कही थी।  

    महिला की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में हसनपुर थाना अंतर्गत लीखी गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर उसकी पुत्री की दहेज के लिए फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या का आरोप लगाया है।

    हसनपुर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में अलीगढ़ के रामपुर के रहने वाले मलखान सिंह ने बताया कि उनकी बेटी संध्या की शादी मात्र छह महीने पहले 24 मई 2025 को लीखी के रहने वाले गौरव कुमार के साथ हुई थी।

    शादी के कुछ दिनों बाद से ही संध्या का पति गौरव कुमार, भाभी कमलेश, ससुर रमेश चंद, सास, देवर मनीष दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पिता के अनुसार, ससुराल वाले कार की अतिरिक्त मांग कर रहे थे और मना करने पर संध्या के साथ मारपीट करते थे, गाली-गलौज करते थे और मानसिक उत्पीड़न करते थे।

    मलखान सिंह ने बताया कि 30 नवंबर 2025 की रात करीब नौ बजे संध्या ने फोन पर रोते हुए कहा था कि ससुरालजन उसे जान से मार देंगे। इसके ढाई घंटे बाद ही रात करीब साढे 11 बजे ससुराल वालों का फोन आया कि संध्या ने फांसी लगा ली है।

    मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को पहले मारपीट की गई और फिर जबरदस्ती फांसी पर लटकाकर हत्या की गई। सूचना मिलते ही थाना हसनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।