पलवल में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार नामजद सहित दस पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। रास्ते में बनी नाली को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष कि महिलाओं व अन्य परिजनों पर हमला कर गंभीर रुप से घायल कर जान से मारने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने घायल महिला के पति की शिकायत पर चार नामजद सहित दस के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

शहर थाना प्रभारी प्रकाशचंद के अनुसार, पातली कलां गांव निवासी संजय ने दी शिकायत में कहा कि 23 दिसंबर को शाम के करीब छह बजे वे अपने घर पर थे। उसी दौरान उनके घर के बाहर एक गाड़ी व 4-5 बाइक आकर रूकी। जिनके हाथों में हथियार थे, आरोप है कि उक्त लोगों ने घर के बाहर खड़ी उसकी पत्नी देवेंद्री लोहे की रॉड से हमला कर दिया।

जान से मारने की नायत से मारी टक्कर देवेंद्री पर हमला होता देख मौके पर गीता पत्नी अजय व रामकली पहुंची तो आरोपियों ने लाठियों, डडों, कुल्हाड़ी व हथौड़ों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने रामकली को जान से मारने की नियत से गाड़ी से टक्कर भी मारी। आरोपी हमलावरों में से एक ने गीता के गले से मंगलसूत्र को भी तोड़कर ले गया।

पीडित ने शिकायत में कहा है कि हमलावरों में से नवल सिंह, तोताराम, राजू व गजेंद्र को तो पहचान लिया, लेकिन 5-6 अन्य युवक थे जिन्हें पहचान नहीं सके। सभी आरोपियों के हाथों में लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व हथौड़ा थे। हमला कर तीनों महिलाओं को घायल करने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से अपने वाहनों में बैठकर फरार हो गए।