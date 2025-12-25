Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पलवल में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार नामजद सहित दस पर केस दर्ज

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    पलवल में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके चलते पुलिस ने चार नामजद सहित दस लोगों पर मामला दर्ज किया है। यह घटना पलवल शहर में हुई ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पलवल। रास्ते में बनी नाली को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष कि महिलाओं व अन्य परिजनों पर हमला कर गंभीर रुप से घायल कर जान से मारने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने घायल महिला के पति की शिकायत पर चार नामजद सहित दस के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर थाना प्रभारी प्रकाशचंद के अनुसार, पातली कलां गांव निवासी संजय ने दी शिकायत में कहा कि 23 दिसंबर को शाम के करीब छह बजे वे अपने घर पर थे। उसी दौरान उनके घर के बाहर एक गाड़ी व 4-5 बाइक आकर रूकी। जिनके हाथों में हथियार थे, आरोप है कि उक्त लोगों ने घर के बाहर खड़ी उसकी पत्नी देवेंद्री लोहे की रॉड से हमला कर दिया।

    जान से मारने की नायत से मारी टक्कर

    देवेंद्री पर हमला होता देख मौके पर गीता पत्नी अजय व रामकली पहुंची तो आरोपियों ने लाठियों, डडों, कुल्हाड़ी व हथौड़ों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने रामकली को जान से मारने की नियत से गाड़ी से टक्कर भी मारी। आरोपी हमलावरों में से एक ने गीता के गले से मंगलसूत्र को भी तोड़कर ले गया।

    पीडित ने शिकायत में कहा है कि हमलावरों में से नवल सिंह, तोताराम, राजू व गजेंद्र को तो पहचान लिया, लेकिन 5-6 अन्य युवक थे जिन्हें पहचान नहीं सके। सभी आरोपियों के हाथों में लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व हथौड़ा थे। हमला कर तीनों महिलाओं को घायल करने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से अपने वाहनों में बैठकर फरार हो गए।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    पीडित घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल पलवल लेकर पहुंचा, जहां तीनों घायल महिला देवंद्री, रामकली व गीता का उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायल महिला देवेंद्री के पति संजय कुमार की शिकायत पर नवल सिंह, तोताराम, राजू व गजेंद्र सहित दस के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।