    बहन के प्यार से नाराज भाई ने साथियों के साथ मिलकर रचा खून खेल, ईंट से सिर कुचलकर की थी शेफ की हत्या

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    पलवल के मुंडकटी थाना पुलिस ने तुमसरा गांव में शेफ सुमित की हत्या के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रणजीत ने अपनी बहन के साथ प्र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पलवल। मुंडकटी थाना पुलिस ने बीते शनिवार को तुमसरा गांव में दिल्ली के ओखला के रहने वाले शेफ सुमित की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

    मुख्य आरोपी रणजीत ने अपनी बहन के साथ प्रेम प्रसंग से नाराज होकर सुमित की दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। तीनों को अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

    जानकारी के अनुसार शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तुमसरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला था, जिसका चेहरा ईंट-पत्थरों से कुचलकर पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था।

    शव की शिनाख्त दिल्ली के ओखला के मावी मोहल्ला के रहने वाले सुमित कुमार के रूप में हुई थी। सुमित दिल्ली में ही एक कंपनी में शेफ का काम करता था और दो दिन से अपने घर से लापता था।

    इस मामले में मृतक के चाचा प्रमोद राय ने पुलिस को शिकायत दी थी कि हत्या उनके पड़ोसी रणजीत और उसके साथियों ने की है। सुमित रणजीत की बहन से प्रेम करता था। इसी बात से नाराज होकर रणजीत ने यह हत्या की है।

    पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए रणजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच अधिकारी इमरोज हैदर ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपित रणजीत ने हत्या की बात कबूल ली है।

    रणजीत ने बताया कि उसने अपने दोस्तों सोनू और राजीव के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।घटना वाले दिन रणजीत ने सुमित को घर बुलाया और शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इसके बाद तीनों उसे राजीव की गाड़ी में बैठाकर आगरा की ओर ले गए।

    रास्ते में मारपीट की, जिससे सुमित बेहोश हो गया। तुमसरा के पास हाईवे किनारे उसे झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन गुस्से में रणजीत ने खाली प्लाॅट में पड़े ईंट-पत्थरों से सुमित के चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस ने तीनों आरोपियों को दिल्ली से दबोच लिया। अदालत ने पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत बरामद किए जाएंगे।

