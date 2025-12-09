Language
    पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर हथियारबंद बदमाशों ने ट्रक चालक से 58 लाख लूटे, भैंस बिक्री लौट रहे थे हिसार

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    पलवल में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर हथियारबंद बदमाशों ने ट्रक चालक से 58 लाख रुपये लूट लिए। ट्रक चालक भैंसों की बिक्री से मिले पैसे लेकर जबलपुर ...और पढ़ें

    कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है।

    जागरण संवाददाता, पलवल। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। पलवल में सदर थाना अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर बोलेरो कार में सवार हथियारबंद बदमाशों ने ट्रक चालक से 58 लाख रुपये की नकदी लूट ली। ट्रक चालक विभिन्न लोगों की भैंसों की बिक्री से मिले पैसे लेकर मध्यप्रदेश के जबलपुर से हिसार लौट रहा था। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हिसार के खोडा खेड़ी के रहने वाले शिकायतकर्ता रणधीर ने शिकायत दी है कि वह पिछले 30 वर्षों से खोडा खेड़ी के हो रहने वाले ट्रांसपोर्टर राजेश के लिए चालक का कार्य करते हैं। वे बीती तीन दिसंबर को जींद से भैंस लेकर जबलपुर गए थे। बीती छह दिसंबर को जबलपुर में भैंस उतारने के बाद, उन्होंने काला पाउडर भरा और सात दिसंबर की सुबह खरखौदा के लिए रवाना हुए।

    जबलपुर में छह दिसंबर को उन्हें तीन अलग-अलग डेयरी मालिकों दीपक, राजा, और लक्की की तरफ से तीन बंद डिब्बों में नकदी मिली थी। रणधीर ने यह तीनों डिब्बे एक कट्टे में डालकर ट्रक के ऊपर लोड किए हुए माल के साथ तिरपाल के नीचे छिपा दिए थे। रास्ते में आठ दिसंबर की रात को करीब दस बजे केएमपी एक्सप्रेसवे वे पर पलवल के सदर थाना अंतर्गत यादुपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचे, तो पीछे से आई एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी ने उनके ट्रक को रोक लिया। बोलेरो में छह-सात युवक सवार थे।

    उन्होंने तुरंत चालक साइड का शीशा तोड़ दिया। तीन युवक ट्रक पर चढ़ गए और रणधीर को गाड़ी के अंदर ही काबू कर लिया। बदमाशों ने ट्रक के ऊपर रखे नकदी के कट्टे को लूटा और तेजी से अपनी बोलेरो में बैठकर मानेसर की तरफ भाग निकले। रणधीर ने बताया कि बोलेरो पर सफेद रंग की नंबर प्लेट थी, लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था।

    रणधीर ने वारदात की सूचना तुरंत अपने मालिक राजेश को दी। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और चालक से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद ट्रांसपोर्टर राजेश सदर थाना पहुंचे। उन्होंने बताया कि रणधीर से कुल 58 लाख की नकदी लूटी गई है। वह ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और जींद से करीब 32 भैंस बिक्री के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर उनके ट्रक के जरिए भेजी गई थी।

    इन्हीं भैंसों के बदले यह नकदी प्राप्त हुई थी, जो रणधीर को भैंस बेचने वाले लोगों को देनी थी। सदर थाना प्रभारी सुंदर पाल के अनुसार मामले में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, जल्द ही आरोपित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।