पुलिस की वर्दी में हत्या करने वाला इनामी बदमाश 7 साल बाद गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ 11 गंभीर मामले दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। होडल क्राइम ब्रांच की टीम ने पलवल के कैंप थाना अंतर्गत लोहागढ़ में साल 2019 में हुए बहुचर्चित जगत हत्याकांड में सात वर्षों से फरार चल रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) झागीराबाद के लचोई के रहने वाले अमित फोजी के रूप में हुई है। आरोपी पर आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी की ओर से पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसे एक जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर कैंप थाना पुलिस के हवाले कर दिया। यह वही मामला है, जिसमें आरोपितों ने पुलिस की वर्दी पहनकर जगत उर्फ जगपाल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में मूल रूप से बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के धनोरा गांव की रहने वाली रजनी ने वर्ष 2019 के सितंबर माह में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव लोहागढ़ में रहती है। वर्ष 2019 की 15 सितंबर को वह अपने बच्चों के साथ घर पर मौजूद थी। उसी दौरान सुबह करीब छह बजे गाड़ी में सवार होकर उसके गांव के ही रहने वाले अमित, सतीश, कुलदीप और एक अन्य व्यक्ति आया। उक्त लोगों के साथ अन्य गाड़ियों में पांच व्यक्ति और मौजूद थे। आरोपित उनके पति को घर के बाहर गेट पर ले गए। आरोपित अमित और कुलदीप पुलिस वर्दी में थे। जब उसने आरोपितों से पूछा कि उनके पति को कहां ले जा रहे हो। इतना कहते ही आरोपितों ने उसके पति पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उनके पति को करीब पांच से छह गोलियां मारी गई। उसने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई।

बताया कि आसपास के पड़ोसी बदमाशों को पकड़ने के लिए भागे, इसके बाद बदमाश हवा फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वह आनन-फानन अपने पति को जिला नागरिक अस्पताल लेकर गई,स जहां डॉक्टरों ने उसके पति को मृत घोषित कर दिया।

पीड़िता ने शिकायत में कहा था कि उसके पति की हत्या करने में उसके पति की पहली पत्नी हेमलता की मिलीभगत है। यह हत्या पुरानी रंजिश के कारण हुई। इससे पहले उसकी सास श्रृंगारी देवी की भी गांव धनोरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तीन नवंबर 2022 को बुलंदशहर के धनोरा के रहने वाले अमित को गिरफ्तार किया था। आरोपित पर डीजीपी हरियाणा द्वारा वर्ष 2020 के जुलाई माह में 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। जबकि अन्य आरोपितों की तलाश थी। इनमें दूसरा आरोपित अमित फोजी भी शामिल था। अब होडल की क्राइम ब्रांच टीम ने अमित फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अमित फोजी कुख्यात अपराधी है और उसके विरुद्ध हरियाणा व उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, अवैध हथियार, जानलेवा हमला और महिला से संबंधित अपराधों सहित कुल 11 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। वर्ष 2005 से ही वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।