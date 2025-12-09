Language
    पलवल में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर शिकंजा, 100 से ज्यादा वाहनों पर हुआ एक्शन

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    पलवल जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। जुगाड़ और ओवरलोडेड वाहन चालकों पर विशेष ध्यान दिया गया। दैनि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल जिले में सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे वाहन सड़क हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं। ऐसे वाहन सड़क हादसों का बड़ा कारण बनते हैं, क्योंकि ऐसे वाहन नियमों की खूब धज्जियां भी उड़ाते रहते हैं। जुगाड़ के वाहनों पर रिफ्लेक्टर व लाइट भी नहीं होती। इसलिए यह दिखाई भी नहीं देते।

    वहीं, अब कोहरा शुरू होने वाला है। इसीलिए सुरक्षित यातायात अभियान के तहत समाचार प्रकाशित करने के बाद अब यातायात पुलिस सतर्क हो गई है। लगातार दूसरे दिन दैनिक जागरण टीम के साथ मिलकर यातायात विभाग की टीम ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की।

    जिले में नियमों को तोड़कर वाहन चलाते हुए चालक देखे जा सकते हैं। इनमें जुगाड़, ओवरलोडेड वाहनों की संख्या भी अत्यधिक है। साथ ही सड़कों पर बिना फिटनेस के वाहन भी दौड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल के पीछे लोहे की बाडी लगाकर जुगाड़ वाहन बनाए जा रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि छोटी-बड़ी दुकानों, फैक्ट्रियों पर इनकी मांग बहुत अधिक है।

    शहर से लेकर गांव की सड़कों पर यह खूब दौड़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार पांच हजार से अधिक बाइक को जुगाड़ वाहन का रूप दे दिया है। इनके आगे-पीछे नंबर प्लेट भी गायब रहती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले इन वाहनों को रोकने में पुलिस विफल साबित हो रही है। ऐसे वाहन चालक ओवरलोड सामान लादकर भी गुजरते हैं, प्रदूषण की भी जांच नहीं कराते। वहीं चालक बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और फोन पर बात करते हुए सफर करते हैं और हादसों का कारण बन जाते हैं।

    इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद अब दैनिक जागरण ने ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई कराने का अभियान शुरू किया है। रविवार के बाद सोमवार को भी दूसरे दिन दिनभर यातायात विभाग की टीम ने ऐसे चालकों पर कार्रवाई की। करीब 700 से ज्यादा वाहन चालकों से पूछताछ कर उनके कागजातों की जांच हुई। सबसे अधिक कार्रवाई दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई। अधिकारियों ने चौराहों पर अपनी टीम के साथ ऐसे वाहनों के चालान किए। इस दौरान 100 से ज्यादा वाहनों से 15 हजार से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया।

    जुगाड़ वाहन न केवल अपने लिए बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा है। इसलिए पुलिस ऐसे वाहनों को जब्त कर रही है और चालान किए जा रहे हैं। साथ ही ओवरलोडेड वाहनों पर भी कार्रवाई हो रही है। यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। - वरुण सिंगला, जिला पुलिस अधीक्षक