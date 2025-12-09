80 हजार की आबादी वाले शहर में पार्किंग की सुविधा नहीं, नगर परिषद की बैठकों में उठाया मुद्दा

संवाद सहयोगी, होडल (पलवल)। पलवल में होडल में गढ़ी और बेढ़ पट्टी को मिलाकर 21 वार्डों वाले नगर परिषद क्षेत्र की आबादी 80 हजार पहुंच चुकी है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही आबादी के हिसाब से दुकानदारों और बाजार में खरीददारी के लिए आने वाले ग्राहकों को शहर में वाहन खड़ा करने के लिए कोई पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर वाहन मालिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

शहर में वाहन पार्किंग की सुविधा न होने के कारण बाजार आने वाले ग्राहकों एवं दुकानदारों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानों के आगे घंटों तक खड़े रहने वाले वाहनों के कारण दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित होकर रह जाती है।

शहर की समाजसेवी संस्थाओं और दुकानदारों द्वारा इस समस्या को अनेकों बार पार्षदों की होने वाली बैठकों से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन उनकी इस जटिल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वाहन पार्किंग न होने के कारण बाजार में आने वाले ग्राहक अपने दुपहिया वाहनों को सुबह से ही दुकानों के आगे लगाकर खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी बड़े वाहन मालिकों को उस समय उठानी पड़ती है, जब उन्हें बाजार से काफी दूर वाहन को खड़ा कर बाजार में खरीददारी करने के लिए जाना पड़ता है। बाजार आने वाले लोगों का कहना है कि वाहन खड़ा करने के मामले को लेकर कई बार झगड़ा फसाद भी हो चुका है।

बाजार आने वाले ग्राहकों का कहना था कि बाजार में वाहन पार्किंग की सुविधा न होने के कारण उन्हें बाजार से काफी दूरी पर वाहन खड़ा करने को मजबूर होना पड़ता है कई बार तो वहां से वहां चोरी की वारदातें भी हो चुकी है।

नगर परिषद की बैठक में भी उठाया जा चुका है वाहन पार्किंग का मुद्दा वार्ड पार्षदों की नगर परिषद में होने वाली बैठकों में वाहन पार्किंग का मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। बाजार में दुकानों के आगे खड़े रहने वाले दुपहिया वाहनों के कारण यहां से पैदल निकलने वाले राहगीरों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजार के दुकानदार और शहर की समाजसेवी संस्थाओं द्वारा इस मामले से कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है।

बाजार के दुकानदारों का कहना था कि शहर के किसी भी स्थान पर वाहन पार्किंग न होने के कारण बाजार आने वाले ग्राहक दुपहिया वाहनों को दुकानों के आगे खड़ा कर जाते हैं, जिसको लेकर दुकानों पर ग्राहक भी नहीं पहुंच पाता है।

उन्होंने बताया कि वाहन चालकों को जब दुकानों के आगे वाहन खड़े करने से मना किया जाता है तो वह झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, पता कई बार इस मामले को लेकर झगड़ा भी हो चुका है। बाजार में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही समस्या को लेकर दुकानदारों ने इस मामले से प्रशासन को अवगत करा है, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण दुकानदारों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।