    पलवल से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला यूट्यूबर वसीम गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

    By Ankur Agnihotri Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    पलवल में यूट्यूबर वसीम को पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दो दिन की रिमांड के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह और तौफीक पाकिस्तान में दानिश के संपर्क में थे जो आईएसआई के लिए काम करता था। उन्होंने वीजा बनवाने के नाम पर लोगों से पैसे भी लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दो दिन के रिमांड के बाद जेल भेजा गया वसीम

    जागरण संवाददाता, पलवल। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर वसीम को दो दिन के रिमांड के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश कर क्राइम ब्रांच पलवल द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपित से पूछताछ में सामने आई जानकारी को केंद्रीय एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया है।

    पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप

    क्राइम ब्रांच पलवल के प्रभारी दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम ने केन्द्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट क आधार पर पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में 26 सितंबर को आली मेव के रहने वाले तौफीक को गिरफ्तार किया था।

    रिश्तेदारी में गए थे पाकिस्तान

    तौफीक से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने एक अक्टूबर को कोट गांव के रहने वाले यूट्यूबर वसीम अख्तर को भी गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि दोनों करीब तीन साल पहले एक-एक बार अपनी रिश्तेदारी में पाकिस्तान गए थे। उसी दौरान वह पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश के संपर्क में आए और तभी से देश की संवेदनशील जानकारी उसे मुहैया करा रहे थे।

    तीन साल कॉल रिकॉर्ड की जांच

    दानिश के जरिए यह जानकारी आईएसआई को दी जाती थी। टीम को दोनों के फोन में दानिश से की गई बातचीत मिली और पाकिस्तान के कई नंबर सेव मिले। जांच अधिकारियों ने वसीम के यूट्यूब चैनल पर डाले गए वीडियो की भी बारीकी से जांच की है। साथ ही दोनों के बीते तीन वर्षों के फोन रिकाॅर्ड और खातों की भी जांच की गई।

    आसानी से वीजा बनवाने का प्रलोभन

    दानिश ने दोनों को पाकिस्तान जाने वाले लोगों का आसानी से वीजा बनवाने का प्रलोभन दिया था। इस प्रलोभन के बाद दोनों ने नूंह,पलवल समेत आसपास के कई लोगों के वीजा बनवाए और उनसे 20 हजार रुपये तक वसूले। इसका आधा हिस्सा दानिश को दिया गया।

    दोनों जासूसों के फोन से वाट्सएप के जरिए दानिश से की गई बातचीत का कुछ हिस्सा डिलीट मिला है। क्राइम ब्रांच द्वारा इस चैट को रिकवर कराने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई है। टीम ने वसीम द्वारा दानिश को दिल्ली जाकर दी गई सिम की भी जानकारी जुटाई है।

