    खिलौने वाली बंदूक के बल पर विहिप नेता से 55 लाख की लूट, रिश्तेदार ने ही रची थी पूरी साजिश

    By kulveer singh chauhan Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:10 PM (IST)

    पलवल में वीएचपी नेता ओमप्रकाश शर्मा के घर 55 लाख की डकैती हुई जिसमें खिलौने वाली बंदूक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नवीन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है और लूटी गई रकम में से 22 लाख रुपये और आभूषण बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है।

    पुलिस ने आरोपियों से 22 लाख नकद और आभूषण बरामद किए। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। विहिप के हरियाणा प्रांत सह सेवा प्रमुख व टाइल कारोबारी ओमप्रकाश शर्मा के घर धौलागढ़ में हुई 55 लाख की लूट खिलौने वाली बंदूक के दम पर की गई थी।

    गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 22 लाख की नकदी और आभूषण बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

    बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि पांच सितंबर की देर रात को धौलागढ़ में ओमप्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी व बेटे को बंधकर बनाकर नकाबपोश युवकों ने लूट की थी।

    आरोपी घर से 22 लाख की नगदी और 30 तोला सोना लूटने के साथ-साथ बाइक और स्कूटी भी लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

    मामले की जांच क्राइम ब्रांच पलवल को दी गई। इसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में मंगलवार को गांव के ही नवीन, सचिन, रविंद्र उर्फ रवि और धर्मेंद्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया था।

    आरोपी नवीन ओमप्रकाश का पड़ोसी होने के साथ-साथ उनकी रिश्तेदारी में भी आता है। नवीन ने ही इस पूरी वारदात की साजिश रची थी। टीम ने आरोपितों को चार दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की।

    आरोपियों ने बताया कि वारदात के बाद वह ओमप्रकाश शर्मा की स्कूटी और बाइक लेकर हथीन की तरफ भाग गए थे। आरोपियों ने हथीन के फिरोजपुर राजपूत गांव के रहने वाले अपने साथी के खेत में बने कमरे में लूट की रकम और आभूषण छिपा दिए।

    हालांकि इस बारे में उन्होंने अपने साथी को कुछ नहीं बताया था। इसके बाद सभी अपने घरों को लौट आए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने फिरोजपुर राजपूत गांव से 22 लाख की नकदी और आभूषण बरामद कर लिए।

    वहीं आरोपियों ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए खिलौने वाली बंदूक का इस्तेमाल किया था।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से अभी वारदात में प्रयुक्त खिलौने वाली बंदूक, बाइक और स्कूटी की बरामदगी बाकी है, जिन्हें बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

    उन्होंने ने इस लूट का पर्दाफाश करने पर क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम की घोषणा की।

