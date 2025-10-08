खिलौने वाली बंदूक के बल पर विहिप नेता से 55 लाख की लूट, रिश्तेदार ने ही रची थी पूरी साजिश

पलवल में वीएचपी नेता ओमप्रकाश शर्मा के घर 55 लाख की डकैती हुई जिसमें खिलौने वाली बंदूक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नवीन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है और लूटी गई रकम में से 22 लाख रुपये और आभूषण बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, पलवल। विहिप के हरियाणा प्रांत सह सेवा प्रमुख व टाइल कारोबारी ओमप्रकाश शर्मा के घर धौलागढ़ में हुई 55 लाख की लूट खिलौने वाली बंदूक के दम पर की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 22 लाख की नकदी और आभूषण बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

