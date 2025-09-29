Language
    पलवल में अब होगा नशे पर वार, सिविल अस्पताल में शुरू हुआ एटीएफ सेंटर

    By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:26 PM (IST)

    पलवल में नशा मुक्ति केंद्र खुलने से नशे से परेशान युवाओं और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नागरिक अस्पताल में एम्स के सहयोग से एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (एटीएफ) सेंटर शुरू किया गया है। यहां नशे के रोगियों को उच्चस्तरीय उपचार और निशुल्क दवाइयां मिलेंगी। पहले दिन तीन मरीजों का इलाज शुरू हो गया है और सेंटर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की गई है।

    जिला नागरिक अस्पताल के ओपीडी नंबर 22 ए में बनाया गया है एटीएफ सेंटर। जागरण

    अशोक कुमार यादव, पलवल। शहर में नशे के कारण काफी परिवार हर तबाह हो रहे हैं। कई घरों के टूटने की टूट कर बिखर चुके हैं। हर वर्ष काफी घर टूट रहे हैं। कोई गांजा का तो कोई सुल्फा का नशा कर रहे हैं, तो कई लोग इंजेक्शन रहे हैं। शहर की ही करीब एक दर्जन कालोनी व मोहल्ले तो नशे का हॉट स्पॉट बने हुए हैं।

    युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार कारगर कदम उठा रही है। जिला नागरिक अस्पताल में युवाओं को नशा छुड़वाने के लिए एम्स के साथ मिलकर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर तैयार कर दिया है। बीते शनिवार इस सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस सेंटर में अब हर तरह का नशा करने वाले व्यक्ति का इलाज होगा।

    एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेवा शुरू होने से मरीज व उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। नशा छुड़वाने की दवाएं नागरिक अस्पताल पहुंच चुकी हैं। अब तक इस तरह की सुविधा के लिए अलग-अलग जगह जैसे दिल्ली सहित अन्य शहरों का रूख करना पड़ता था।

    शहर में नशा छुड़वाने के नाम पर शहर में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र कार्य कर रहे थे। जिसमें कई बार सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर फर्जी नशा मुक्ति केंद्रों का पर्दाफाश किया है, लेकिन अब एटीएफ सेंटर में नशे के रोगियों को इस सेवा के तहत उच्चस्तरीय उपचार और निशुल्क दवा प्रदान की जाएगी।एटीएफ के तहत अभी ओपीडी की सुविधाएं मिलेंगी।

    गाजियाबाद में एम्स की शाखा से हुई इलाज देने की ट्रेनिंग

    नेशलन ड्रग्स डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी) से मेडिकल ऑफिसर डॉ. स्वाति शर्मा की ट्रेनिंग कराई गई है। यह सेंटर डा. भूपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में काम करेगा। डॉ. भूपेंद्र सिंह जिला मेंटल हैल्थ प्रोग्राम प्रमुख हैं। डा. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नागरिक अस्पताल के 22 ए कमरे में एटीएफ की ओपीडी चलेगी।

    पहले दिन तीन मरीजों का इलाज शुरू किया

    डॉ. स्वाति शर्मा ने पहले दिन तीन मरीजों की जांच कर उनका इलाज शुरू किया। इससे पहले काउंसलर आशा ने तीनों मरीजों की काउंसलिंग की। उसके बाद डा. स्वाति शर्मा ने काफी बारीकी उनकी केस हिस्ट्री सुनकर उनका इलाज शुरू किया।

    जिला सिविल सर्जन डॉ. सतिंद्र वशिष्ठ ने बताया कि एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर पर डॉ. स्वाति शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यहां पर एक काउंसलर आशा, स्टाफ नर्स प्रीति, डाटा एंट्री आपरेटर आशा की नियुक्ति की गई है।

    सभी मरीजों के लिए सभी प्रकार की आवश्यक दवाएं, अत्याधुनिक उपचार प्रणाली निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही रोगियों की काउंसलिंग भी की जाएगी। जिसमें उन्हें नशे की तलब को कंट्रोल करने की अलग-अलग तकनीक बताई जाएगी।

    नशे के हॉट स्पॉट बढ़े, इसलिए जरूरत पड़ी

    पलवल शहर में नशे के लिए कुख्यात जैंदीपुर, शेखपुरा, आदर्श कॉलोनी, दयानंद स्कूल के आसपास का क्षेत्र, शमसाबाद, मोहन नगर, राजीव नगर, हरि नगर सहित कॉलोनी नशे के हॉट स्पॉट बन गए हैं। यहां पर सबसे ज्यादा लोग नशा करते हैं। इन कॉलोनियों में अवैध रूप से नशे का कारोबार फल फूल रहा है।