Palwal News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में चांदहट थाना अंतर्गत बसंतगढ़ गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी जहर देकर हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में राजस्थान के डीग जिले के उदाका के रहने वाले गोपाल ने अपनी दो बेटियों, कविता और उसकी बहन की शादी पांच मई 2024 को पलवल के बसंतगढ़ के रहने वाले दो भाइयों प्रकाश और मनीष के साथ की थी।

पिता का आरोप है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दान-दहेज दिया था, जिसमें सोने की अंगूठियां, गहने और सारा घरेलू सामान शामिल था। पुलिस को दी गई शिकायत में पिता गोपाल ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये नकद की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कविता के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी, जिसके कारण वह चार महीने मायके में भी रही। पिता ने बाइक के लिए 50,000 रुपये दिए, जिसे ससुराल पक्ष ने शराब और जुए में उड़ा दिया।