    पलवल में दहशत: रतिपुर गांव में घूमता दिखा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ खौफनाक नजारा

    By Ankur Agnihotri Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:11 PM (IST)

    पलवल के रतिपुर गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। तेंदुए को सीसीटीवी में कैद किया गया है, जिसके बाद से ग्रामीण भयभीत हैं। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, पलवल। जिले के रतिपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने से दहशत फैल गई है। कृष्ण कुमार गांव में खेतों में बने अपने घर में रहते हैं। उन्होंने दस अक्टूबर की रात करीब नौ बजे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए को घूमते हुए देखा। कृष्ण कुमार ने तुरंत अपने परिवार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई।

    आसपास के इलाकों में अब भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द मौके पर आकर वन विभाग की टीम भेजनी चाहिए, ताकि तेंदुए की तलाश की जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    उधर, वन विभाग ने ग्रामीणों से अनुरोध करते है कि रात में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, अपने बच्चों और मवेशियों को अकेले बाहर न जाने दें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तवन विभाग को देने की अपील की है।

    बता दें पहले भी जिले में तेंदुआ देखे जाने के मामले सामने आ चुके हैं। 2017 में पलवल शहर में तेंदुआ नजर आया था। सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ पकड़ा जा सका था।

    इसी तरह 2019 में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आवासीय कालोनी राम नगर में तेंदुआ आने की सूचना से हडकंप मच गया था। गुरुग्राम से आई वन्य प्राणी संरक्षण विभाग की टीम ने तेंदुए को काबू किया था।

    वहीं इसी साल फरवरी माह में गांव स्यारोली में तेंदुआ दिखने का दावा किया गया थ धतीर गांव में भी तेंदुए की मौजूदगी के सबूत मिले थे।

