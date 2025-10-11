पलवल में दहशत: रतिपुर गांव में घूमता दिखा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ खौफनाक नजारा

जागरण संवाददाता, पलवल। जिले के रतिपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने से दहशत फैल गई है। कृष्ण कुमार गांव में खेतों में बने अपने घर में रहते हैं। उन्होंने दस अक्टूबर की रात करीब नौ बजे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए को घूमते हुए देखा। कृष्ण कुमार ने तुरंत अपने परिवार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आसपास के इलाकों में अब भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द मौके पर आकर वन विभाग की टीम भेजनी चाहिए, ताकि तेंदुए की तलाश की जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।