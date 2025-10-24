खस्ताहाल केएमपी एक्सप्रेसवे पर सफर खतरे से भरा, टोल वसूली के बावजूद टूटी सड़कें और अवैध कट बढ़ा रहे जोखिम

कुलवीर चौहान, पलवल। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे का सफर यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। पलवल से मानेसर तक करीब 55 किलोमीटर की परिधि में एक्सप्रेस की स्थिति बेहद खस्ता है। एक्सप्रेस की टूटी सड़क, अवैध कट, स्ट्रीट लाइट का न होना व सड़क किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। वाहन चालक लगातार इसकी शिकायत एक्सप्रेसवे का रखरखाव और टोल वसूलने का काम संभाल रही एचएसआईआईडीसी (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम) से कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केएमपी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय दावा किया गया था कि इसपर सफर पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम रहेगा। वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। मगर एक्सप्रेस वे बदहाल स्थिति में है। रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में भी जिला उपायुक्त कई बार टूटी सड़कों के निर्माण, अवैध कट बंद करने व अवैध ढाबों को हटाने के निर्देश दे चुके हैं लेकिन स्थिति जस की तस है।

एक्सप्रेस वे की सड़क कई जगहों से उखड़ गई है और कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढों बने गए हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि गहरे गड्डों की वजह से गाड़ी के टायर तक फट रहे हैं। जगह-जगह अवैध कट हादसों को न्यौता दे रहे हैं। इन कटों से बेसहारा पशु भी सड़क पर दाखिल हो जाते हैं। अचानक तेज गति से आ रहे वाहनों के सामने इन पशुओं के आ जाने से यहां दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है।

कई स्थानों पर लाइट लगाई ही नहीं गई हैं। ऐसे में रात के समय रोशनी न होने के कारण राहगीरों को गड्ढे दिखाई भी नहीं देते हैं। कई किलोमीटर तक सड़क पर कई स्थानों से सफेद पट्टी गायब हैं और रिफ्लेक्टर भी कहीं नजर नहीं आते। साथ ही एक्सप्रेस वे पर दोपहिया वाहन और तिपहिया वाहन के चलने पर रोक है। मगर यह एक्सप्रेस वे की सड़क पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं की कमी के कारण हादसा होने पर आधा घंटे तक भी पीड़ित को सहायता नहीं मिल पाती।

सड़कों की मरम्मत का भी चल रहा कार्य एक्सप्रेसवे की बदहाल हालत को सुधारने के लिए लगातार कार्य भी चल रहा है। करीब 50 करोड़ की लागत से मानेसर से पलवल तक करीब 45 किलोमीटर की परिधि में मार्ग पर मौजूद गड्डे भरकर सड़क की नई परत बिछाई जा रही है। इस माह की शुरुआत से यह कार्य चल रहा है। लेकिन पलवल की सीमा में बड़े-बड़े गड्डे हर दिन राहगीरों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। लोगों ने मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है।

सड़क किनारे खड़े रहते हैं बड़े ट्रक, बने हैं ढाबे केएमपी पर सबसे ज्यादा आवागमन भारी वाहनों का है यह वाहन सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाए गए ढाबों पर खड़े हो जाते हैं। इससे हादसों का खतरा बना रहता है।