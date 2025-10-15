पलवल में अवैध गर्भपात रैकेट का पर्दाफाश, टीम के आते ही डाॅक्टर क्लीनिक से हुई फारार
पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने उटावड़ मोड़ स्थित ज्योति क्लीनिक पर छापा मारकर अवैध गर्भपात का भंडाफोड़ किया। डॉक्टर ज्योति फरार हो गई, जबकि असरा नामक महिला गिरफ्तार हुई। क्लीनिक से भारी मात्रा में दवाइयां और औजार बरामद किए गए। एक नकली ग्राहक की मदद से यह कार्रवाई की गई, जिसने गर्भपात के लिए डॉक्टर को पैसे दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में अवैध गर्भपात की लगातार मिल रहीं सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हथीन में उटावड़ मोड़ स्थित ज्योति क्लीनिक व जच्चा बच्चा केंद्र पर छापा मारकर गर्भपात करने का भंडाफोड़ किया है।
टीम को देखकर क्लीनिक की मुख्य डाक्टर ज्योति मौके से फरार हो गई, जबकि उसकी सहयोगी असरा उर्फ निशा को टीम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्लीनिक से भारी मात्रा में दवाइयां और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं।
सिविल सर्जन डाॅ सतिन्द्र वशिष्ठ के निर्देश पर नोडल अधिकारी डाॅ. पंकज खंडेलवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। 14 अक्टूबर को टीम ने एक गर्भवती महिला को नकली ग्राहक बनाकर उटावड़ मोड़ पर स्थित ज्योति क्लीनिक पर भेजा।
नकली ग्राहक को पहले से नंबर नोट किए गए 10 हजार दिए गए थे। दो माह की गर्भवती महिला जब क्लीनिक के अंदर पहुंची तो उसकी मुलाकात डाॅ. ज्योति और असरा उर्फ निशा से हुई। गर्भपात के एवज में दस हजार मांगे गए।
नकली ग्राहक ने पैसे डाॅक्टर को दे दिए। इसके बाद डाॅक्टर ज्योति ने असरा से महिला का गर्भ गिराने के लिए दो गोली देने और एक इंजेक्शन लगाने को कहा। इंजेक्शन लगाते ही नकली ग्राहक ने बाहर इंतजार कर रही टीम को इशारा कर दिया।
टीम ने तुरंत क्लीनिक में प्रवेश किया। भीड़ का फायदा उठाकर ज्योति दस हजार रुपये की राशि लेकर मौके से भाग गई। जबकि मौके महिला असरा उर्फ निशा को पकड़ लिया गया।
टीम ने क्लीनिक की छानबीन की और 17 प्रकार की दवाइयां व सात तरह के सर्जिकल औजार बरामद हुए। मौके पर गर्भवती महिला की तबीयत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पलवल भेज दिया गया।
उटावड़ थाना प्रभारी रेनू देवी के अनुसार मामले में नोडल अधिकारी पंकज खंडेलवाल ने असरा उर्फ निशा और फरार डाक्टर ज्योति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली असरा उर्फ निशा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा की रहने वाली ज्योति की तलाश जारी है।
