पलवल में अवैध गर्भपात रैकेट का पर्दाफाश, टीम के आते ही डाॅक्टर क्लीनिक से हुई फारार

जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में अवैध गर्भपात की लगातार मिल रहीं सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हथीन में उटावड़ मोड़ स्थित ज्योति क्लीनिक व जच्चा बच्चा केंद्र पर छापा मारकर गर्भपात करने का भंडाफोड़ किया है।

टीम को देखकर क्लीनिक की मुख्य डाक्टर ज्योति मौके से फरार हो गई, जबकि उसकी सहयोगी असरा उर्फ निशा को टीम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्लीनिक से भारी मात्रा में दवाइयां और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं।

सिविल सर्जन डाॅ सतिन्द्र वशिष्ठ के निर्देश पर नोडल अधिकारी डाॅ. पंकज खंडेलवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। 14 अक्टूबर को टीम ने एक गर्भवती महिला को नकली ग्राहक बनाकर उटावड़ मोड़ पर स्थित ज्योति क्लीनिक पर भेजा।

नकली ग्राहक को पहले से नंबर नोट किए गए 10 हजार दिए गए थे। दो माह की गर्भवती महिला जब क्लीनिक के अंदर पहुंची तो उसकी मुलाकात डाॅ. ज्योति और असरा उर्फ निशा से हुई। गर्भपात के एवज में दस हजार मांगे गए।

नकली ग्राहक ने पैसे डाॅक्टर को दे दिए। इसके बाद डाॅक्टर ज्योति ने असरा से महिला का गर्भ गिराने के लिए दो गोली देने और एक इंजेक्शन लगाने को कहा। इंजेक्शन लगाते ही नकली ग्राहक ने बाहर इंतजार कर रही टीम को इशारा कर दिया।