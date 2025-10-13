Palwal Fire: पलवल में रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग, तीन कारें और लाखों का सामान जलकर राख
पलवल के अलावलपुर चौक पर एक कार रिपेयरिंग की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। इस घटना में तीन कारें और लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में अलावलपुर चौक स्थित कार रिपेयरिंग की दुकान में रविवार देर रात आग लगने से लाखों का सामान और तीन कार जलकर खाक हो गई। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
इस मामले में काशीपुर गांव के रहने वाले पवन ने बताया कि वह अलावलपुर चौक स्थित कारों की मरम्मत का कार्य करता है। रविवार शाम को उसके पास तीन कार मरम्मत के लिए आई थी। वह उसने अपनी दुकान के अंदर खड़ी कर दी और काम खत्म करने के बाद रात को अपने घर चला गया।
वहीं, रविवार देर रात उसे सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है। वह तुरंत मौके पर पहुंचा तो देखा कि आग ने पूरी दुकान को घेर रखा था। कुछ ही देर में आग ने दुकान में रखे कीमती सामान और तीन कारों को अपनी चपेट में ले लिया।
इसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उसकी दुकान में रखा पूरा सामान और तीन कार जलकर खाक हो गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।