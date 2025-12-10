हरियाणा पुलिस के जवान ने उठाया खौफनाक कदम, इस हालत में मिली डेड बॉडी; परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा पुलिस के जवान ने मंगलवार को होडल थाना अंतर्गत भुलवाना स्थित चमेली वन रोड पर पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मंगलवार दोपहर को शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

जानकारी के अनुसार, जिले के हसनपुर के अतवा गांव का रहने वाला मृतक राजकुमार नूंह जिले में तैनात था और फिलहाल डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह के रीडर के रूप में कार्यरत था। राजकुमार पिछले तीन साल से नूंह में कार्यरत था। सोमवार रात को उसने भुलवाना स्थित चमेली वन रोड पर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह सैर के लिए निकले लोगों ने पेड़ पर राजकुमार का लटका हुआ शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी।