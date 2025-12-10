हरियाणा पुलिस के जवान ने उठाया खौफनाक कदम, इस हालत में मिली डेड बॉडी; परिवार में मचा कोहराम
हरियाणा के पलवल जिले में, एक पुलिसकर्मी ने होडल थाना क्षेत्र के भुलवाना में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजकुमार नूंह जिले में डीएसपी के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा पुलिस के जवान ने मंगलवार को होडल थाना अंतर्गत भुलवाना स्थित चमेली वन रोड पर पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मंगलवार दोपहर को शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
जानकारी के अनुसार, जिले के हसनपुर के अतवा गांव का रहने वाला मृतक राजकुमार नूंह जिले में तैनात था और फिलहाल डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह के रीडर के रूप में कार्यरत था। राजकुमार पिछले तीन साल से नूंह में कार्यरत था। सोमवार रात को उसने भुलवाना स्थित चमेली वन रोड पर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह सैर के लिए निकले लोगों ने पेड़ पर राजकुमार का लटका हुआ शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी।
वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर तलाशी ली, जिसमें हरियाणा पुलिस का पहचान पत्र मिला। पहचान पत्र के आधार पर शव की पहचान राजकुमार के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी अजायब सिंह भी स्थल पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया।
यह भी पढ़ें- बहन के प्यार से नाराज भाई ने साथियों के साथ मिलकर रचा खून खेल, ईंट से सिर कुचलकर की थी शेफ की हत्या
प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे के कारणों की गंभीरता से जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।