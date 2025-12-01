2002 की वोटर लिस्ट से मेवात में खलबली, SIR के चलते राजस्थान में ब्याही बेटियां हो रहीं परेशान

जागरण जागरण, तावड़ू। राजस्थान में चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (विशेष गहन संशोधन) अभियान ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। राजस्थान में ब्याही बेटियों को अपने मायके हरियाणा के माता-पिता की वर्ष 2002 की मतदाता सूची दिखानी पड़ रही है,अब नूंह जिले के तावड़ू खंड के गांव सूबासेड़ी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

गांव सूबासेड़ी की वर्ष 2002 की मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र-78 तावड़ू,लोकसभा-फरीदाबाद, भाग संख्या-37 में कुल 21 पेज होने चाहिए थे, लेकिन ऑनलाइन उपलब्ध पीडीएफ में पेज नंबर 16 और 17 पूरी तरह गायब हैं। इन दो पन्नों पर दर्ज 102 मतदाताओं के नाम ही लापता हैं। नतीजतन, राजस्थान में बसी इन 102 मतदाताओं को अपने वैध नागरिकता प्रमाण के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पीड़ित अली मोहम्मद ने बताया कि उनकी छह बेटियां राजस्थान के मोटूका,ग्वालदा और भूदली फलसाना में ब्याही हैं। वहां एसआईआर के दौरान उनसे 2002 की वोटर लिस्ट मांगी गई, लेकिन सूबासेड़ी की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। इसी तरह सुनीता देवी की बेटी किशनगढ़ बास राजस्थान में है और उसे भी यही दिक्कत आ रही है।

गांव के सरपंच कुलदीप ने 28 नवंबर को तावड़ू के उपमंडल अधिकारी को इस संबंध में लिखित शिकायत भी दी थी। शिकायत में मांग की गई है कि गायब पेज 16 व 17 को तुरंत मतदाता सूची में जोड़ा जाए ताकि राजस्थान में चल रहे अभियान में किसी को परेशानी न हो। सरपंच ने बताया कि वर्ष 2002 में तावड़ू क्षेत्र लोकसभा फरीदाबाद में था, जबकि अब गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में है।