नूंह में तीन साल से अधूरे पड़े यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द होगा पूरा, हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी

मोहम्मद मुस्तफा, नूंह। जिले के आकेड़ा गांव में पिछले करीब तीन साल से अधूरे पड़े यूनानी मेडिकल काॅलेज का बाकी निर्माण अब जल्द पूरा होने जा रहा है। मेडिकल काॅलेज का करीब 52 प्रतिशत का काम पहली एजेंसी द्वारा पूरा किया गया था, उसके बाद अधूरा छोड़ दिया गया। अब सरकार ने इस अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए 18 करोड़ 40 लाख 90 हजार रुपये की राशि मंजूर की है।

यह काॅलेज छह एकड़ में बनकर तैयार होगा। जिससे प्रदेश भर के युवाओं को अपना भविष्य निखारने का सुनहेरा मौका मिलेगा। रोहतक की एक एजेंसी ने यूनानी काॅलेज का टेंडर भी ले लिया है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी एक महीने में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो एक साल में पूरा हो जाएगा।

बता दें कि बीते साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नूंह जिले में यूनानी मेडिकल काॅलेज खोलने की घोषणा की थी। जिसके निर्माण के लिए 45.43 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। साल 2019 में 28 मार्च को यूनानी मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। जिसका टेंडर जींद की गर्ग एजेंसी ने लेकर काम शुरू कराया। यह काम 27 मार्च 2021 तक एजेंसी को पूरा करना था।

लेकिन एजेंसी द्वारा इस समय तक केवल 52 प्रतिशत ही काम को किया गया। उसके बाद बाकी काम को अधूरा छोड़ दिया गया। एजेंसी ने जितना काम किया सरकार ने उसके हिसाब से पेमेंट कर दी। उसके बाद से ही यूनानी मेडिकल काॅलेज का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। जिसकी सुध लेते हुए सरकार ने अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किया है। जिसे रोहत की एक एजेंसी द्वारा लिया गया है।