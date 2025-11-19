नूंह में तीन साल से अधूरे पड़े यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द होगा पूरा, हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी
नूंह जिले के आकेड़ा गांव में यूनानी मेडिकल कॉलेज का अधूरा निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 18.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह कॉलेज छह एकड़ में बनेगा और युवाओं को भविष्य संवारने का अवसर प्रदान करेगा। रोहतक की एक एजेंसी को टेंडर दिया गया है और उम्मीद है कि एक महीने में काम शुरू हो जाएगा। यूनानी मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए एक सौगात साबित होगा।
-52 प्रतिशत हो चुका था काम, बीच में छोड़ कर चली गई थी एजेंसी
-यूनानी मेडिकल कालेज में अपना भविष्य निखारेंगे प्रदेश के युवा
-आगामी एक वर्ष में पूरा हो जाएगा यूनानी मेडिकल कालेज का काम पूरा
मोहम्मद मुस्तफा, नूंह। जिले के आकेड़ा गांव में पिछले करीब तीन साल से अधूरे पड़े यूनानी मेडिकल काॅलेज का बाकी निर्माण अब जल्द पूरा होने जा रहा है। मेडिकल काॅलेज का करीब 52 प्रतिशत का काम पहली एजेंसी द्वारा पूरा किया गया था, उसके बाद अधूरा छोड़ दिया गया। अब सरकार ने इस अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए 18 करोड़ 40 लाख 90 हजार रुपये की राशि मंजूर की है।
यह काॅलेज छह एकड़ में बनकर तैयार होगा। जिससे प्रदेश भर के युवाओं को अपना भविष्य निखारने का सुनहेरा मौका मिलेगा। रोहतक की एक एजेंसी ने यूनानी काॅलेज का टेंडर भी ले लिया है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी एक महीने में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो एक साल में पूरा हो जाएगा।
बता दें कि बीते साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नूंह जिले में यूनानी मेडिकल काॅलेज खोलने की घोषणा की थी। जिसके निर्माण के लिए 45.43 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। साल 2019 में 28 मार्च को यूनानी मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। जिसका टेंडर जींद की गर्ग एजेंसी ने लेकर काम शुरू कराया। यह काम 27 मार्च 2021 तक एजेंसी को पूरा करना था।
लेकिन एजेंसी द्वारा इस समय तक केवल 52 प्रतिशत ही काम को किया गया। उसके बाद बाकी काम को अधूरा छोड़ दिया गया। एजेंसी ने जितना काम किया सरकार ने उसके हिसाब से पेमेंट कर दी। उसके बाद से ही यूनानी मेडिकल काॅलेज का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। जिसकी सुध लेते हुए सरकार ने अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किया है। जिसे रोहत की एक एजेंसी द्वारा लिया गया है।
पहले दो वर्ष तक चलेगा अस्पताल, फिर होंगे दाखिले
यूनानी मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दो साल तक यहां पर यूनानी अस्पताल चलाया जाएगा। उसके बाद काॅलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रतिवर्ष मेडिकल काॅलेज में 50 से 55 बच्चे दाखिला लेंगे।
नीट की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी ही यूनानी मेडिकल काॅलेज में दाखिला ले सकते हैं। पांच साल का बीयूएमएस कोर्स होगा। उसके बाद छह महीने की इंटरशिप होगी। इस कालेज में देशभर से विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं।
यूनानी मेडिकल काॅलेज नूंह जिला ही नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए सौगात का काम करेगा। जिसमें देश भर से युवा दाखिला ले सकते हैं। सरकार ने अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए राशि मंजूर कर दी है। जिससे लोगों को उम्मीद जगी है कि अब जल्द लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। पहले यहां पर एक दो साल यूनानी अस्पताल चलेगा, उसके बाद दाखिले शुरू होंगे।
-डाॅ. कमरुद्दीन जाकिर, रिटायर्ड जिला आयुर्वेदिक अधिकारी नूंह
यूनानी मेडिकल काॅलेज का अधूरा निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। जल्द संबंधित एजेंसी को काम शुरू होने की मंजूरी मिल जाएगी। कोशिश है कि मेडिकल काॅलेज का काम जल्द शुरू हो जाए।
-अखिल पिलानी, उपायुक्त जिला नूंह
