    आतंकी उमर के ठिकाने पर NIA का छापा, मकान मालिक के बेटे को हिरासत में लिया; खुल सकते हैं बड़े राज

    By Mohd Haroon Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:22 PM (IST)

    नूंह में आतंकी उमर को किराये पर कमरा देने वाली महिला मकान मालिक के बेटे रिजवान को एनआईए ने हिरासत में लिया है। रिजवान की मां अफसाना फरार है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली, जहां उमर ठहरा था और सीसीटीवी फुटेज जब्त की है। एसटीएफ ने भी जांच की, लेकिन स्थानीय लोग डर के कारण जानकारी देने से बच रहे हैं। शोएब के कहने पर अफसाना ने उमर को कमरा दिया था।

    जागरण संवाददाता, नूंह। आतंकी डॉ. उमर नूंह की हिदायत कॉलोनी के जिस मकान में किराये पर 10 दिन रहा था, उस महिला मकान मालिक के बेटे रिजवान को एनआईए की टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।

    बताया गया है रिजवान सोहना में किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन उनकी मां अफसाना अभी भी फरार बताई गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, रिजवान की 12 वर्षीय बहन को भी पुलिस ने हिरासत में लेने की बात बताई है। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जांच टीम ने उस कमरे का भी रात के समय निरीक्षण किया, जिस कमरे में आतंकी रहा था।

    सूत्र कहते हैं कि वहां पर निरीक्षण के दौरान कुछ नहीं मिला। पुलिस ने जिस गली में वह घर है, वहां पर बेरिकेट लगाकर पुलिस का पहरा लगा दिया है। जांच टीम जिसे गली से आतंकी डा उमर आता जाता था, वहां से कई सीसीटी कैमरों की फुटेज खंगाली है और उन्हें जांच के लिए डीवीआर समेत अपने साथ ले गई।

    वहीं, रविवार को हरियाणा की एसटीएफ की टीम ने भी जांच की है। जांच के दौरान पुलिस की तरफ से आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। स्थानीय लोग कुछ भी बताने से डर रहें हैं। वहीं जांच के लिए पकड़े गए तीन डॉक्टर जिसमें डॉ. मुस्तकीम, डॉ. मोहम्मद, डॉ. रिहान और पिनगवां के खाद विक्रेता दिनेश कुमार उर्फ डब्बू को तीन दिन की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन छोड़े डॉक्टर व खाद विक्रेता किसी से बात नहीं कर रहें हैं।

    हिदायत कॉलोनी के स्थानीय लोगों से जब दैनिक जागरण ने बात की तो यहां लोग डरे हुए नजर आए। वे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं दिखे। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि यहां पर अधिकांश लोग वे रहते हैं, जो सरकारी विभागों में नौकरी करते हैं। ऐसे में कोई भी रिस्क लेता नहीं दिखाई दिया। लोगों का कहना था ने कि जिस गली में महिला अफसाना का घर वन कौन में पड़ता है, यहां पर साथ में एक मस्जिद भी है।

    महिला अफसाना ने शोएब के कहने पर दिया था डा आतंकी को किराये पर कमरा: महिला अफसाना नूंह जिले के गोलपुरी गांव की रहने वाली है। उसका पति ट्रक ड्राईवर है। पिता शहीद रिटायर्ड फौजी है। वह पिछले कई माह से जेल में बंद हैं। यह मकान उसके पिता शहीद का ही बताया गया है। अपने पिता के जेल जाने के बाद से उनकी देखरेख का काम अफसाना ही करती है।

    अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन शोएब उसकी बहने का लड़का बताया गया है। उसी के कहने पर महिला ने आतंकी उमर को किराये पर कमरा दिया था। जब महिला को शोएब के पकड़ने की सूचना मिली तो वह उसी दिन से गायब बताई गई है।