पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग में हरियाणा से एक और गिरफ्तार, चैट से सामने आया हवाला कनेक्शन
जागरण संवाददाता, तावड़ू। टेरर फंडिंग व जासूसी मामले में SIT की टीम ने छठे आरोपी अमृतसर के रहने वाले सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी रिमांड पर चल रहे रिजवान और अमृतसर से पहले पकड़े गए तीन आरोपियों संदीप, अमनदीप और जसकरण की निशानदेही पर की गई है।
आरोप है कि सुमित भी हवाला की राशि को उधर-उधर करता था। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने सुमित का नाम लिया था। वहीं रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद रिजवान, संदीप, अमनदीप व जसकरण को नूंह में छवि गोयल की अदालत में पेश किया गया, जहां से चारों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
छठे आरोपी सुमित को भी अदालत में पेश किया गया, उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में अब तक छह गिरफ्तारी हो चुकी हैं। पुलिस का दावा किया है कि आरोपियों से मोबाइल, लैपटाॅप बरामद किया गया। जिनमें कथित रूप से संदिग्ध चैटिंग व लेनदेन विवरण होने की बात सामने आई है।
हालांकि अब तक न तो कोई नकदी दिखाई गई और न ही करोड़ों रुपये के हवाला लेन-देन का कोई के सबूत सार्वजनिक किए गए हैं। बचाव पक्ष के वकील और रिजवान के स्वजन का कहना है कि रिजवान को कुल 12 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखा गया, लेकिन जांच एजेंसी के हाथ कुछ नहीं लगा।
बता दें कि 26 नवंबर को सबसे पहले तावड़ू के वकील रिजवान की गिरफ्तारी हुई। फिर उसी दिन जालंधर के मिठाई विक्रेता अजय अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। दोनों को आठ दिन के रिमांड पर लिया गया। इसके बाद तीन दिसंबर को अमृतसर से तीन और युवक गिरफ्तार किए गए, फिर आठ दिन के रिमांड पर लिए गए।
बाद में चार दिसंबर को रिजवान को दोबारा आठ दिन का रिमांड मिला जबकि अजय अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 7-8 दिसंबर रविवार की रात अमृतसर से सुमित के रूप में छठी गिरफ्तारी हुई। रिजवान पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान से हवाला के जरिये लाखों-करोड़ों रुपये प्राप्त किए और ये रकम पंजाब के अमृतसर-जालंधर क्षेत्र में जासूसी गतिविधियों के लिए वितरित की।
पुलिस का दावा था कि रिजवान के खातों में 36 लाख से लेकर करोड़ों तक का लेन-देन हुआ। जांच में तीन डीएसपी,दो थाना प्रभारी के रूप में एसआईटी टीम लगी हुई है।
