दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA का एक्शन, बिहार और हरियाणा में 22 ठिकानों पर छापामारी

NIA गुरुवार को उत्तर प्रदेश से बिहार के अलग-अलग हिस्सों में हथियारों की गैर-कानूनी तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच के तहत कई राज्यों में तलाशी ले रही थी। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा, बिहार और हरियाणा में 22 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि ये तलाशी उत्तर प्रदेश से बिहार के अलग-अलग हिस्सों में गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी की जांच का हिस्सा है।