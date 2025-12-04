Language
    दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA का एक्शन, बिहार और हरियाणा में 22 ठिकानों पर छापामारी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए दिल्ली, बिहार और हरियाणा में 22 स्थानों पर छापेमारी क ...और पढ़ें

    दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA का एक्शन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े एक बड़े आतंकी साजिश के खुलासे में दिल्ली, बिहार और हरियाणा के 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश से बिहार के अलग-अलग हिस्सों में गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी से जुड़ा है।

    NIA गुरुवार को उत्तर प्रदेश से बिहार के अलग-अलग हिस्सों में हथियारों की गैर-कानूनी तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच के तहत कई राज्यों में तलाशी ले रही थी। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा, बिहार और हरियाणा में 22 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि ये तलाशी उत्तर प्रदेश से बिहार के अलग-अलग हिस्सों में गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी की जांच का हिस्सा है। 

    खबर पर आगे की अपडेट्स जारी है....