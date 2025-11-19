55 लाख की हेरोइन के साथ टैक्सी ड्राइवर हेरोइन गिरफ्तार, नूंह और राजस्थान में की जाती है सप्लाई

जागरण संवाददाता, तावड़ू। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तावडू स्थित अपराध अनुसंधान शाखा को बड़ी सफलता मिली है। सीआईए टीम ने करीब 55 लाख रुपये में मादक पदार्थ हेरोइन सहित एक नशा तस्कर टैक्सी ड्राइवर को दबोचा है।

इससे 383.40 ग्राम शुद्ध हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी नशा तस्कर की पहचान राजस्थान के नवी नगर थाना शेखपुर अहीर, जिला खैरथल निवासी गुरविंदर सिंह उर्फ गुरविन्द्र पुत्र कलवंत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी की स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त कर ली गई है।

तावड़ू सीआईए टीम से मिली जानकारी के मुताबिक एक टीम बुधवार दोपहर में मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि राजस्थान के नवी नगर थाना शेखपुर अहीर, जिला खैरथल का गुरविंदर सिंह उर्फ गुरविन्द्र पुत्र कलवंत सिंह टैक्सी चलाने के आड़ में हेरोइन की तस्करी करता है।

जो गुरुग्राम गांव-नोरंगपुर से भारी मात्रा में हेरोइन खरीदकर तावडू होते हुए अपने गांव जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने क्लीनैक्स कंपनी से आगे नोरंगपुर-तावडू रोड पर सघन नाकाबंदी की। करीब ढाई बजे नौरंगपुर की तरफ से आती एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार दिखी।

जैसे ही चालक ने दूर से पुलिस नाकाबंदी देखी, उसने अचानक गाड़ी वापस मोड़ने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तुरंत गाड़ी को घेराबंदी कर रोक लिया। चालक ने घबराते हुए अपना नाम गुरविन्द्र पुत्र कलवंत सिंह निवासी नवी नगर, जिला खैरथल राजस्थान बताया।

नियम अनुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी ली गई,इस दौरान उसकी पेंट की जेब से एक सफेद पॉलीथिन निकली, जिसमें से हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर कुल 383.40 ग्राम हेरोइन निकली। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह लंबे समय से अपने गांव के ही आबिद नामक व्यक्ति के साथ मिलकर हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर हेरोइन की सप्लाई कर रहा था। उसने कई बार गुरुग्राम , रेवाड़ी और नूंह क्षेत्र में भी मादक पदार्थ पहुंचाने की बात कबूल की।