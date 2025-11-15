तावड़ू में ऑटो में तेज रफ्तार कैंटर ने मारी ठोकर, दो माह की बच्ची की मौत व मां का हाथ कटकर हुआ अलग
हरियाणा के तावड़ू में एक ऑटो और कैंटर की टक्कर में दो माह की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां का हाथ कट गया। गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कैंटर चालक की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, तावड़ू। नूंह रोड पर गांव छारोड़ा बस स्टैंड के निकट शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। इसमें ऑटो रिक्शा और कैंटर की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई।
इस हादसे में एक दो माह की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां का एक हाथ कटकर अलग हो गया और उन्हें कई जगह गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, ऑटो में सवार महिला मुंसिदा पत्नी आरिफ नौसेरा नूंह में ससुराल से अपने पैतृक गांव चाहल्का में अपने भाई और चार बच्चों के साथ लौट रही थीं।
जब ऑटो गांव छारोडा-चिलावली बस स्टैंड के निकट पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कैंटर ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला मुंसिदा गंभीर रूप से घायल हो गई जिसका हाथ कट कर अलग हो गया।
घायल मुंसिदा को गंभीर हालत में नल्लहड़ अस्पताल भेजा गया जबकि मृतक बच्ची अनोबिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी नूंह भेज दिया गया। ऑटो में सवार मुंसिदा के भाई और अन्य तीन बच्चों के बारे में फिलहाल कोई गंभीर चोट की सूचना नहीं है।
पुलिस ने बताया कि लोहे के पाइपों से लदा कैंटर फरीदाबाद से खुशखेड़ा की ओर जा रहा था। कैंटर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों वाहनों को थाना सदर तावडू लाया गया है, जहां स्थानीय पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि महिला का हाथ पूरी तरह कटकर अलग हो गया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
