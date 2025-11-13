दिल्ली में विस्फोट की 'धमक' पहुंची मेवात, पिनगवां से खाद बीज व्यापारी दिनेश अग्रवाल को जांच एजेंसी ने उठाया

जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली के लाल किले के करीब 10 नवंबर को किए गए विस्फोट की जांच अब मेवात तक पहुंच चुकी है। बृहस्पतिवार को अल सुबह जिले के पिनगवां कस्बे में अग्रवाल खाद बीज एजेंसी के मालिक दिनेश कुमार अग्रवाल उर्फ डब्बू को जांच एजेंसी की टीम ने पूछताछ के लिए उठा लिया। उसे दिल्ली ले जाया गया, जहां पर उससे पूछताछ होगी। जांच एजेंसी की तरफ से दो अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए उठाने जाने की खबर है, इनमें एक नूंह का डाक्टर भी बताया गया है। मगर इसकी पृष्टि नहीं हुई है।

इस बारे में बताया गया है कि दिनेश कुमार अग्रवाल वर्ष 2002 से ही खाद बीज व दवाओं का हाेलसेल डीलर है। उसने कृषि विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला लाइसेंस भी ले रखा है। आरोप है कि फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कर्मचारी इसकी दुकान से एनपीके खाद खरीदकर ले गए थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि यहां से अमाेनियम नाइट्रेट भी खरीदा गया था।

दिल्ली से अल सुबह करीब दो बजे जांच टीम ने दिनेश कुमार के घर पर छापा मारा। उस वक्त दिनेश घर में सो रहा था। वहां से जांच टीम ने दिनेश को हिरासत में लेने के बाद उसकी दुकान की भी जांच की। बताया गया है कि छापे की कार्रवाई के दौरान तीन वे लोग भी टीम के साथ थे, जिन्होंने दुकान से सामान खरीदा था। इन लोगों को पुलिस ने पहले ही पकड़ा हुआ है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच एंजेंसियों की मेवात पर कड़ी नजर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद का मौलवी इश्तियाक भी नूंह जिले के सिंगार गांव का रहने वाला है। पुलिस मौलवी के संपर्क में आए लोगों की कुंडली खंगाल रही है। दिनेश कुमार अग्रवाल अपने छोटे भाई के साथ पिनगवां में लंबे अरसे से खाद, बीज व कीटनाशक दवाई बेचने का काम करता है।