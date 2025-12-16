Indian Idol विजेता Salman Ali के शो से दीवार फांदकर भागी डांसर,आयोजकों ने चलाए लाठी-डंंडे; जमकर हंगामा

जागरण संवाददाता, नूंह। Indian Idol के विजेता रहे चुके मेवात के Salman Ali के नूंह के पल्ला गांव में आयोजित एक स्टेज कार्यक्रम में डांसर के साथ दुर्व्यवहार करने पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लाठी डंडे चले। आयोजकों ने गलत व्यहवहार करने पर युवक की लाठी-डंडों से जमकर धुनाई कर दी गई। जिससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रसारित हो रहा है। जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहें हैं। इससे पहले भी कई स्थानों पर आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में डांसरों के साथ गलत व्यवहार हुआ है। वहीं, सामाजिक लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है। लोगों ने आरोप लगाया कि समाज में सांस्कृतिक डांस के माध्यम से फूहड़ता परोसी जा रही है, जिस पर अंकुश लगना चाहिए। सोमवार की रात नूंह के पल्ला गांव में इलियास निवासी पल्ला के लड़के की शादी हुई। शादी की खुशी में रात को डांस कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से ली हुई थी। रात के समय अचानक स्टेज पर हंगामा खड़ा हो गया।

आरोप है कि एक युवक ने महिला डांसरों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुति के दौरान गलत हरकत कर दी। जिस पर आयोजक भड़क गए। इस स्टेज प्रोग्राम में मेवाती डांसर असमीना और अन्य महिला डांसरों ने भी ठुमके लगाए। इतना ही नहीं इस कार्यक्रम में सिंगर सलमान अली को भी बुलाया गया, जिन्होंने फिल्मी और मेवाती गाने प्रस्तुत किए। रात में स्टेज प्रोग्राम के चलते जब बवाल हुआ। मेवाती डांसर असमीना और उसका पति दीवार फांदकर अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इसकी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रसारित की जा रही है।

डांस को फूहड़ बताते हुए रुकवाने के लिए पहुंचे थे लोग मेवात के कुछ मौलाना, बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग भी नाच को रुकवाने के लिए पहुंचे थे मगर उन्होंने नाच प्रोग्राम को रोकने करने से मना कर दिया। जिसके बाद सामाजिक लोग बैरंग होकर लौट आए।