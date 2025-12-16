Language
    Indian Idol विजेता Salman Ali के शो से दीवार फांदकर भागी डांसर,आयोजकों ने चलाए लाठी-डंंडे; जमकर हंगामा

    By Mohd Haroon Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    इंडियन आइडल विजेता सलमान अली के एक कार्यक्रम में एक डांसर दीवार फांदकर भाग गई, जिसके बाद आयोजकों ने कथित तौर पर लाठी-डंडे चलाए और जमकर हंगामा हुआ। घटन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नूंह। Indian Idol के विजेता रहे चुके मेवात के Salman Ali के नूंह के पल्ला गांव में आयोजित एक स्टेज कार्यक्रम में डांसर के साथ दुर्व्यवहार करने पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लाठी डंडे चले। आयोजकों ने गलत व्यहवहार करने पर युवक की लाठी-डंडों से जमकर धुनाई कर दी गई। जिससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई।

    घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रसारित हो रहा है। जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहें हैं। इससे पहले भी कई स्थानों पर आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में डांसरों के साथ गलत व्यवहार हुआ है।

    वहीं, सामाजिक लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है। लोगों ने आरोप लगाया कि समाज में सांस्कृतिक डांस के माध्यम से फूहड़ता परोसी जा रही है, जिस पर अंकुश लगना चाहिए।

    सोमवार की रात नूंह के पल्ला गांव में इलियास निवासी पल्ला के लड़के की शादी हुई। शादी की खुशी में रात को डांस कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से ली हुई थी। रात के समय अचानक स्टेज पर हंगामा खड़ा हो गया।

    आरोप है कि एक युवक ने महिला डांसरों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुति के दौरान गलत हरकत कर दी। जिस पर आयोजक भड़क गए। इस स्टेज प्रोग्राम में मेवाती डांसर असमीना और अन्य महिला डांसरों ने भी ठुमके लगाए।

    इतना ही नहीं इस कार्यक्रम में सिंगर सलमान अली को भी बुलाया गया, जिन्होंने फिल्मी और मेवाती गाने प्रस्तुत किए। रात में स्टेज प्रोग्राम के चलते जब बवाल हुआ। मेवाती डांसर असमीना और उसका पति दीवार फांदकर अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इसकी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रसारित की जा रही है।

    डांस को फूहड़ बताते हुए रुकवाने के लिए पहुंचे थे लोग  

    मेवात के कुछ मौलाना, बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग भी नाच को रुकवाने के लिए पहुंचे थे मगर उन्होंने नाच प्रोग्राम को रोकने करने से मना कर दिया। जिसके बाद सामाजिक लोग बैरंग होकर लौट आए।

    बता दें कि मेवात में अब से पहले भी स्टेज प्रोग्राम में महिला डांसरों के साथ अश्लील हरकत करने और मार पिटाई का मामला भी सामने आया। उसमें भी महिला डांसरों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। पल्ला में हुए नाच कार्यक्रम में हजारों दर्शक पहुंचे। रात में होने वाले
    स्टेज पर हुए हंगामे और युवक के साथ हुई मारपीट मामले में अभी तक शिकायत नहीं दी गई है।

    लगातार हो रहे नाच गानों पर अश्लीलता और मारपीट की घटनाओं से इलाके की छवि खराब हो रही है इसको लेकर मेवात के सामाजिक और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग लगातार लोग बंद कराने की मांग करते आ रहे हैं।

    उधर, मामले को लेकर पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार का कहना था कि कार्यक्रम की अनुमति थी, पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है। छोटी-मोटी कोई बात हुई होगी, जिसे आयोजकों ने निपटा लिया।

    बढ़ते अश्लील नाच गानों के प्रचलन से मेवात क्षेत्र की छवि धूमिल हो रही है। इससे समाज के बच्चों, महिलाओं सहित सभी वर्ग के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये एक सभ्य समाज के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसी अश्लीलता पर लगाम लगनी चाहिए।


    -रजिया बानो, महिला जिला अध्यक्ष नूंह

    मेवात में हो रहे नाच और स्टेज कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार अश्लीलता परोसी जा रही है। जिससे मेवात की छवि खराब हो रही है। रात में होने वाले अश्लील प्रोग्रामों पर लगाम लगनी चाहिए।


    -तौसीफ बिसरू, समाजसेवी