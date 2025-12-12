Language
    मेवात: स्कूल के सामने गंदगी का अंबार, अध्यापक और बच्चे बेहाल

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    हरियाणा के गोधोला गांव के सरकारी स्कूल के पास कूड़े के ढेर और गंदा पानी जमा होने से बच्चे और अध्यापक परेशान हैं। स्कूल के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज

    हरियाणा के गोधोला गांव के सरकारी स्कूल के पास कूड़े के ढेर और गंदा पानी जमा होने से बच्चे और अध्यापक परेशान हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पुन्हाना। गोधोला गांव के सेकेंडरी स्कूल के पास कूड़े के ढेर लगे हैं। स्कूल की दीवार के पास गंदा पानी भी जमा है, जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है और टीचर परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा, स्कूल के पास सरकारी जमीन पर लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करके घर बना लिए हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस (BDPO) में की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।

    दैनिक जागरण के एक संवाददाता ने सुबह करीब 11 बजे गोधोला गांव के सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और सरकारी स्कूल के हालात का जायजा लिया। दौरे के दौरान टीचर बच्चों को पढ़ाते दिखे और उनके लिए लंच टाइम का खाना बन रहा था। इसके अलावा, आसपास का माहौल देखने पर पता चला कि स्कूल के मेन गेट के सामने कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं और स्कूल की दीवार के पास भी काफी गंदा पानी जमा है, जिससे मच्छर और मक्खियां फैल रही हैं। जिससे बच्चों और टीचरों के बीमार होने का खतरा बना हुआ है।

    इसके अलावा, कुछ लोगों ने पास की सरकारी जमीन पर भी कब्जा करके पक्के घर बना लिए हैं, जहां से वे स्कूल परिसर में कूड़ा भी फेंकते हैं। जब हमने इस बारे में स्कूल के हेडमास्टर सतीश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस समस्या के बारे में कई बार BDPO से शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है।

    लोगों से भी कहा गया है कि वे यहां कचरा न फेंकें। जब हमने इस बारे में सरपंच प्रतिनिधि मुस्ताक से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही स्कूल के सामने से कचरा हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल की दीवार के साथ एक नाला भी बनाया जाएगा।