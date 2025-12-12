मेवात: स्कूल के सामने गंदगी का अंबार, अध्यापक और बच्चे बेहाल

जागरण संवाददाता, पुन्हाना। गोधोला गांव के सेकेंडरी स्कूल के पास कूड़े के ढेर लगे हैं। स्कूल की दीवार के पास गंदा पानी भी जमा है, जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है और टीचर परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा, स्कूल के पास सरकारी जमीन पर लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करके घर बना लिए हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस (BDPO) में की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दैनिक जागरण के एक संवाददाता ने सुबह करीब 11 बजे गोधोला गांव के सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और सरकारी स्कूल के हालात का जायजा लिया। दौरे के दौरान टीचर बच्चों को पढ़ाते दिखे और उनके लिए लंच टाइम का खाना बन रहा था। इसके अलावा, आसपास का माहौल देखने पर पता चला कि स्कूल के मेन गेट के सामने कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं और स्कूल की दीवार के पास भी काफी गंदा पानी जमा है, जिससे मच्छर और मक्खियां फैल रही हैं। जिससे बच्चों और टीचरों के बीमार होने का खतरा बना हुआ है।

इसके अलावा, कुछ लोगों ने पास की सरकारी जमीन पर भी कब्जा करके पक्के घर बना लिए हैं, जहां से वे स्कूल परिसर में कूड़ा भी फेंकते हैं। जब हमने इस बारे में स्कूल के हेडमास्टर सतीश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस समस्या के बारे में कई बार BDPO से शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है।