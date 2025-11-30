Language
    पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, नूंह पुलिस ने पंजाब से की तीन गिरफ्तारियां

    By Mohd Haroon Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आईएसआई के लिए जासूसी करने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस ने उनके कब्जे से नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नूंह। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ जांच कर रही एसआईटी ने किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने रविवार को पंजाब के अमृतसर से तीन आरोपित संदीप सिंह उर्फ गगन, अमनदीप सिंह, जसकरण सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये तीनों आरोपित पूर्व में पकड़े गए जालंधर के हवाला कारोबारी आरोपित अजय अरोड़ा के साथ आतंकी फंडिंग के पैसे को पंजाब में हवाला के जरिये हैडलरों को पहुंचाते थे।

    पाकिस्तान के लिए जासूसी प्रकरण में जुडे़ अब आरोपितों की संख्या पांच हो गई है। इससे पहले पुलिस ने नूंह के खरखड़ी गांव के वकील रिजवान व जालंधर के अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आरोपित आठ दिन की पुलिस रिमांड पर है। जिनकी रिमांड अवधि आगामी चार दिसंबर को पूरी होगी। उनकी पूछताछ के आधार पर ही तीनों आरोपित धरे गए हैं।

    एसआईटी की जांच में पता चला है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी प्रकरण में पकड़े गए वकील रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक खाते में पाकिस्तानी हैंडलरों से करोड़ों रुपये की हवाला राशि आई थी, जिसका बड़ा हिस्सा पंजाब में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होना था। यह राशि अजय अरोड़ा के माध्यम से पंजाब में आतंकी फंडिंग के लिए अलग-अलग लोगों के माध्यम से दी जा रही थी।

    पुलिस ने अजय अरोड़ा से पूछताछ के बाद कार्रवाई करते हुए रविवार को संदीप सिंह उर्फ गगन पुत्र सिकन्दर निवासी मकान नम्बर 162392 अजीत नगर, थाना वेग्का अमृतसर जिला अमृतसर, अमनदीप सिंह पुत्र लख्खा सिंह निवासी मकान नम्बर 7386. मुस्तफाबाद, गली नम्बर-8 भटाला गेड सुभाष कालोनी थाना सदर अमृतसर जिला अमृतसर, जसकरण सिंह पुत्र तरसेम सिंह निवासी 88 फुट गेड, सुभाष काॅलोनी भटाला गंड थाना सदर अमृतसर जिला अमृतसर को गिरफ्तार कर लिया है।

    बताया गया है कि इस मामले में परमजीत चड्ढा नामक एक बड़ा हवाला कारोबारी 30 अक्टूबर को देश छोड़कर ग्रीस चला गया था। पुलिस इस आरोपित पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि इस मामले में जासूसी प्रकरण की जांच कर रही टीम के निशाने पर कई अन्य पंजाब के हवाला करोबारी और भी हैं।

