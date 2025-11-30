पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूंह पुलिस ने अमृतसर से कीं तीन गिरफ्तारियां, अब तक पांच दबोचे गए

जागरण संवाददाता, नूंह। देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब से तीन और गिरफ्तारियां की गई हैं। इसी के साथ जासूसों की इस कड़ी में अब तक कुल पांच गिरफ्तारियां हो गई हैं। नूंह पुलिस ने रविवार को अमृतसर से हावला कारोबार से जुड़े तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जासूस वकील रिजवान और हवाला कारोबारी अजय अरोड़ा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रिमांड पर चल रहे दोनों आरोपितों की निशानदेही पर अमृतसर से गिरफ्तारी की यह कार्रवाई की गई है। देर रात तक आरोपितों को अदालत में पेश किया जा सकता है।