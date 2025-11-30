Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूंह पुलिस ने अमृतसर से कीं तीन गिरफ्तारियां, अब तक पांच दबोचे गए

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:41 PM (IST)

    नूंह पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या पांच हो गई है। ये गिरफ्तारियां पहले पकड़े गए संदिग्धों से मिली जानकारी के आधार पर की गईं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नूंह। देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब से तीन और गिरफ्तारियां की गई हैं। इसी के साथ जासूसों की इस कड़ी में अब तक कुल पांच गिरफ्तारियां हो गई हैं। नूंह पुलिस ने रविवार को अमृतसर से हावला कारोबार से जुड़े तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जासूस वकील रिजवान और हवाला कारोबारी अजय अरोड़ा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रिमांड पर चल रहे दोनों आरोपितों की निशानदेही पर अमृतसर से गिरफ्तारी की यह कार्रवाई की गई है। देर रात तक आरोपितों को अदालत में पेश किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन को दबोचा; पंजाब, एमपी और यूपी से किया गिरफ्तार