    दिल्ली पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन को दबोचा; पंजाब, एमपी और यूपी से किया गिरफ्तार

    By RAKESH KR. SINGHEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से शहजाद भट्टी गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई।पुलिस इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी गिरोह के तीन सदस्य को गिरफ्तार किया है। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी गिरोह के तीन सदस्य को गिरफ्तार किया है। इन्हें पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी से गिरफ्तार किया गया है। शहजाद पहले पाकिस्तान का बड़ा गैंग्स्टर था लेकिन कई साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से जुड़कर उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त होने के कारण शहजाद भट्टी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां गैंग्स्टर आतंकी गठजोड़ मानती है। बता दें कि शाहजाद पाकिस्तान में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है या किसी अन्य देश में रह रहा है, सुरक्षा एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं है।

